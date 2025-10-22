W skrócie Sejm przegłosował nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, zaostrzając kary za manipulowanie tachografami oraz ignorowanie zakazów prowadzenia.

Nowe przepisy przewidują nawet pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz konieczność ponownego zdobycia uprawnień dla kierowców łamiących prawo.

Rozszerzona została lista przewinień skutkujących czasowym zatrzymaniem prawa jazdy, a celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Sejm przegłosował nowelizację zaostrzającą kary za manipulowanie tachografami. Dotychczas za to wykroczenie groziło trzymiesięczne zatrzymanie prawa jazdy, jednak na mocy nowych przepisów sankcje będą znacznie surowsze. Rządzący biorą się także za tych zmotoryzowanych, którzy wsiadają za kółko pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

Stracą uprawnienia za manipulowanie tachografami. Kary dla zawodowych kierowców zostaną zaostrzone

Jeżeli kierowca dopuści się jazdy bez tachografu, będzie korzystał z cudzej karty, użyje magnesu lub specjalnego wyłącznika, a następnie mimo nałożonego trzymiesięcznego zakazu ponownie wsiądzie za kierownicę, straci uprawnienia do kierowania pojazdami na pięć lat. Ważne jest jednak to, że nie będzie to czasowe zatrzymanie prawa jazdy, lecz jego cofnięcie. Oznacza to, że kierowca będzie musiał ponownie zdobyć kwalifikacje po upływie kary.

Dotychczas - czyli na mocy nowelizacji wprowadzonej 1 stycznia 2023 r. - wszelkie nielegalne działania związane z tachografem zagrożone były nie tylko karą finansową, ale również zatrzymaniem prawa jazdy na trzy miesiące. W sytuacji, gdy mimo to kierowca siadał za kierownicę, starosta wydawał kolejną decyzję przedłużając zatrzymanie uprawnień na okres do sześciu miesięcy. Na mocy najnowszej nowelizacji sankcje będą znacznie bardziej dotkliwe.

Surowsze sankcje za przekroczenie prędkości dla kierowców. Kara? Zatrzymanie prawa jazdy

Lista przewinień, za które grozi czasowe zatrzymanie prawa jazdy ma zostać rozszerzona. Oprócz naruszeń związanych z przewożeniem zbyt dużej liczby pasażerów czy przekroczeniem prędkości o co najmniej 50 km/h w terenie zabudowanym, na mocy nowelizacji uprawnienia do kierowania pojazdami będą również zatrzymywane za przekroczenie prędkości również o ponad 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym.

Podczas pierwszego czytania proponowano również:

wprowadzenie obowiązku jazdy w kasku na rowerach, hulajnogach elektrycznych i urządzeniach transportu osobistego dla osób poniżej 16. roku życia,

podniesienie (z 30 do 40 km/h) limitu prędkości dla ciągników rolniczych,

zmiany w przepisach dotyczących poruszania się po drogach publiczny kolumn wojskowych,

dopuszczenia do poruszenia się pojazdów ratownictwa medycznego po buspasach, gdy nie korzystają z sygnałów świetlnych i dźwiękowych,

przedłużenia do 31 grudnia 2027 r. możliwości poruszania się po buspasach samochodów elektrycznych.

5 letni zakaz prowadzenia pojazdów. Surowe kary za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów

Na drogach ma być bezpieczniej, a prawdziwą plagą w ostatnim czasie stali się kierowcy, którzy wsiadają za kółko pomimo sądowego zakazu. Jedne z najbardziej rygorystycznych zmian będą dotyczyć tych zmotoryzowanych, którzy prowadzą pojazd pomimo zatrzymanego prawa jazdy na okres trzech miesięcy. Wówczas ustawodawca przewiduje automatyczne cofnięcie uprawnień na pięć lat bez możliwości wykonywania zawodu kierowcy. Dodatkowo po upływie tego okresu konieczne będzie ponowne uzyskanie uprawnień.

Według danych przekazanych Interii przez Roberta Opasa z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, od początku roku do końca września bieżącego roku zatrzymano 18 990 praw jazdy i przyłapano 212 kierujących na prowadzeniu pojazdów w czasie obowiązywania zakazu.

Chociaż liczba ta systematycznie spada - dla porównania w momencie wprowadzanie zatrzymywania prawa jazdy za jazdę z prędkością powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym uprawnienia zatrzymano 33 tys. kierowcom - to nowe przepisy dla wielu mogą być zaskoczeniem. Rozchodzi się przecież o wydłużenie zakazu do 5 lat i konieczność ponownego uzyskania prawa jazdy.

"Najciekawszy moment od 100 lat". Jakub Faryś z PZPM o motoryzacji w Polsce INTERIA.PL