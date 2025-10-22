W skrócie W nadchodzącym tygodniu GDDKiA otwiera pięć nowych odcinków dróg, w tym kluczowy fragment S3 między Świnoujściem a Międzyzdrojami.

Otwarta zostanie obwodnica Dzwoli na DK74 oraz obejście Węgierskiej Górki na trasie S1, a także fragment drogi ekspresowej S7.

Nowe inwestycje znacznie poprawią płynność ruchu i skrócą czas podróży na wielu głównych trasach w Polsce.

Od Świnoujścia do Międzyzdrojów drogą ekspresową. Brakujący fragment S3 już otwarty

GDDKiA nie zwalnia tempa i dumnie chwali się otwarciem kolejnych fragmentów dróg. W bieżącym tygodniu kierowcy przejadą łącznie pięcioma nowymi odcinkami, a zdecydowanie jednym z najważniejszych jest trasa od węzła Świnoujście Łunowo do węzła Międzyzdroje.

Droga ta została już otwarta dla zmotoryzowanych co oznacza, że w pełnym przekroju jest już ekspresowa, a podróżujący nią na całej długości nie muszą zwalniać ani korzystać z objazdów.

Kierowcy mogą już korzystać z całej trasy S3, która prowadzi od Świnoujścia do granicy z Czechami i liczy 470 km. Droga ekspresowa wiedzie przez województwa zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie, gdzie kończy się w Lubawce. Co ważne, S3 jest nie tylko istotną trasą krajową, ale również polskim odcinkiem Transeuropejskiego Korytarza (TEN-T) Bałtyk-Adriatyk oraz fragmentem międzynarodowej drogi E65 łączącej szwedzkie Malmö z Chanią w Grecji.

Kiedy zostanie otwarta obwodnica Dzwoli na DK74?

W bieżącym tygodniu - zgodnie z zapowiedziami GDDKiA - otwarta zostanie również obwodnica Dzwoli, która powstała w wyniku rozbudowy drogi krajowej DK74 prowadzącej od Janowa Lubelskiego. Co ciekawe, jest to pierwsza budowa w tym województwie realizowana w ramach rządowego programu zakładającego powstanie 100 obwodnic.

Nowa obwodnica Dzwoli powstała w całkowicie nowym śladzie i omija miasto od północnej strony. Mierzy 2,7 km długości, a wraz z nią rozbudowany został również odcinek DK74 o długości 9,3 km, który rozpoczyna się na końcu obwodnicy Janowa Lubelskiego i prowadzi do Frampola.

Otworzą obejście Węgierskiej Górki. Odcinek drogi ekspresowej S1 Przybędza - Milówka

Już 23 października GDDKiA planuje otworzyć obejście Węgierskiej Górki, czyli odcinek drogi ekspresowej S1 z Przybędzy do Milówki. Budowa 8,5-kilometrowego fragmentu trasy ekspresowej kosztowała aż 1,5 mld zł głównie z powodu konieczności wybudowania pięciu estakad, dwóch mostów i dwóch tuneli.

Choć nie było to łatwe wyzwanie pod względem inżynieryjnym, kierowcy w końcu odetchną z ulgą i na dobre pożegnają istniejące "wąskie gardło" w Węgierskiej Górce. Dodatkowo czas przejazdu pomiędzy Bielskiem-Białą a granicą ze Słowacją w Zwardoniu znacznie się skróci.

S7 o długości 730 km połączy północ i południe Polski

W bieżącym tygodniu do użytku kierowców zostanie oddany również kluczowy fragment drogi ekspresowej S7 między Płońskiem a Czosnowem, czyli odcinek Modlin - Czosnów. Docelowo cała trasa ma mieć aż 730 km długości i połączy północ z południem Polski. Swój bieg rozpoczyna w województwie pomorskim, następnie wiedzie przez warmińsko-mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie i kończy się w małopolskim.

Co więcej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że w ciągu kilku następnych dni planuje również otwarcie połączenia obwodnicy Żukowa, która znajduje się na drodze krajowej DK20 i łączy się z DK7 w Lniskach.

