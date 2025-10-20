Pilny komunikat dla kierowców. Chodzi o drogę ekspresową S1

Spis treści: Dwa tunele i wysoka estakada na 8,5 km trasy Budowa obejścia Węgierskiej Górki kosztowała 1,5 mld zł Nowy fragment jest ostatnim brakującym odcinkiem S1 na Śląsku Droga, która zmieni południe Polski

Wojewoda Śląski Marek Wójcik wydał pozwolenie na użytkowanie brakującego fragmentu drogi S1, czyli obejścia Węgierskiej Górki. Ze względu na położenie w niezwykle malowniczym terenie trasa ta zyskała już miano najpiękniejszej w Polsce.

Rozwiń

Obejście Węgierskiej Górki to jeden z brakujących dotąd odcinków drogi S1 o długości około 8,5 km, który połączy czynne fragmenty trasy S-1 Żywiec - Przybędza i Milówka - Szare. Zapewni płynny przejazd ekspresową trasą od Bielska-Białej do słowackiej granicy.

Dwa tunele i wysoka estakada na 8,5 km trasy

Nowy fragment trasy ma 8,5 km długości i biegnie przez teren górski, co wymagało zastosowania wyjątkowych rozwiązań konstrukcyjnych. W ramach inwestycji powstały m.in. dwa dwunawowe tunele o długości ok. 830 i 1000 metrów, pięć estakad oraz trzy mosty o łącznej długości ponad 2,3 km.

Najdłuższy z obiektów - estakada nad ulicą Zieloną w Węgierskiej Górce - mierzy 940 metrów i wznosi się miejscami na wysokość ponad 30 metrów.

To właśnie te elementy sprawiają, że nowa ekspresówka jest jednym z najtrudniejszych przedsięwzięć drogowych w Polsce, porównywalnym z realizacjami w Alpach czy Karpatach.

Oba tunele zostały wydrążone w masywie Baraniej Góry - jednym z najbardziej wymagających geologicznie miejsc w całym regionie. Każdy z nich wyposażono w systemy wentylacji, oświetlenia LED, monitoringu i sygnalizacji awaryjnej.

Z kolei estakady i mosty przerzucono nad lokalnymi dolinami i drogami, aby maksymalnie zminimalizować ingerencję w krajobraz.

W ostatnich dniach w tunelach odbyły się ćwiczenia służb ratunkowych.

Rozwiń

Budowa obejścia Węgierskiej Górki kosztowała 1,5 mld zł

Budowa obejścia Węgierskiej Górki rozpoczęła się w 2020 roku, a jej koszt przekroczył 1,5 miliarda złotych. Wykonawcą projektu była firma Mirbud S.A., natomiast inwestorem - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na placu budowy w szczytowym momencie pracowało ponad 700 osób i blisko 200 jednostek sprzętu ciężkiego.

Według GDDKiA, długość wszystkich obiektów inżynierskich stanowi niemal połowę całego odcinka, co czyni tę trasę rekordową w skali kraju. Nowa ekspresówka pozwoli ominąć centrum Węgierskiej Górki, przez które od lat przebiegała droga krajowa nr 1. Wąskie zakręty i sygnalizacje świetlne powodowały tam chroniczne korki, szczególnie w weekendy i sezonie turystycznym.

Nowy fragment jest ostatnim brakującym odcinkiem S1 na Śląsku

Po otwarciu obejścia przejazd z Żywca w kierunku granicy słowackiej skróci się nawet o kilkanaście minut, a ruch tranzytowy zostanie całkowicie wyprowadzony z zabudowy.

Dla mieszkańców okolicznych miejscowości oznacza to mniejszy hałas, czystsze powietrze i poprawę bezpieczeństwa. Dla kierowców - płynną, bezpieczną trasę o parametrach ekspresowych, z nawierzchnią o wysokim standardzie i nowoczesnym systemem zarządzania ruchem.

Droga, która zmieni południe Polski

Nowe obejście Węgierskiej Górki to nie tylko inwestycja lokalna, ale też strategiczny element polskiej sieci dróg ekspresowych. Dzięki niemu kierowcy jadący z Katowic, Bielska-Białej czy Żywca w kierunku Zwardonia i granicy ze Słowacją zyskają wygodne, szybkie i bezpieczne połączenie z południem Europy.

Baic 5 z LPG za 1 zł. Polacy znów pokochali nowe auta na gaz INTERIA.PL