Droga ekspresowa S3 to element Transeuropejskiego Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk oraz fragment europejskiej trasy E65 łączącej szwedzkie Malmö z greckim miastem Chania na Krecie, której łączna długości wynosi ok. 3950 km.

S3 ma kluczowe znaczenia dla rozwoju zespołu portów morskich Szczecin-Świnoujście, zarówno w kontekście przyszłych inwestycji, takich jak planowany terminal kontenerowy, ale również funkcjonowania obecnej infrastruktury. Chodzi tu m.in. o terminal promów morskich łączący Polskę ze Skandynawią. Jest to również kluczowa trasa dla rozwoju turystyki, ważnej gałęzi gospodarki wybrzeża bałtyckiego.

Oddano do użytku ostatni brakujący fragment drogi S3

Oddany w poniedziałek do użytku fragment drogi ekspresowej S3 był ostatnim brakującym fragmentem S3 Świnoujście - Troszyn, jak i całej drogi ekspresowej S3 w Polsce.

Droga ekspresowa S3 Świnoujście - Troszyn o długości 33 km została podzielona na dwa odcinki realizacyjne: Świnoujście - Dargobądz i Dargobądz - Troszyn. Umowy na zaprojektowanie i budowę zostały podpisane w 2020 r., a roboty budowlane ruszyły na początku 2022 r. Budowa tego fragmentu trwała więc nieco ponad 3 lata.

Pierwsze prace nad S3 rozpoczęły się w 2007 roku

Proces budowy drogi ekspresowej S3 ruszył w 2007 roku wraz z pierwszymi pracami na odcinku Szczecin - Gorzów Wielkopolski. W 2010 roku ten fragment o długości 81 km zostało oddany do ruchu. Dawna DK3, która poza nielicznymi obwodnicami i fragmentami dwujezdniowymi była zwykłą jednojezdniową drogą krajową przebiegającą przez dziesiątki miejscowości, zaczęła przeistaczać się w nowoczesną, dwujezdniową drogę ekspresową.

Następnie ruszała budowa odcinków w województwie lubuskim. W latach 2013-2014 kierowcy pojechali odcinkami od Gorzowa Wielkopolskiego do Sulechowa (łącznie 80 km trasy). Dobudowane zostały również drugie jezdnie na obwodnicach Gorzowa Wielkopolskiego i Międzyrzecza. W roku 2018 zostały oddane do ruchu odcinki na południe od Zielonej Góry w kierunku Dolnego Śląska. Równolegle trwała budowa dolnośląskich odcinków S3, większość z nich oddano do ruchu również w 2018 roku. W roku 2021, wraz z zakończeniem odcinka w rejonie Polkowic, S3 spięła ze sobą autostrady A6, A2 i A4. W ubiegłym roku nastąpiła finalizacja budowy południowego odcinka S3, przechodzącego przez obszary górskie do granicy z Czechami. Ukształtowanie terenu spowodowało konieczność budowy dwóch tuneli drogowych, w tym jednego o długości 2,3 km - najdłuższego, pozamiejskiego tunelu w Polsce.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego budowa S3 była również prowadzona na odcinkach na północ od Szczecina. W roku 2011 zostały oddane obwodnice Miękowa i Parłówka, natomiast w latach 2017-2021 były realizowane odcinki Miękowo - Rzęśnica i Brzozowo - Miękowo. Budowa na odcinku Świnoujście - Troszyn ruszyła w 2022 roku.

Łącznie cała droga ekspresowa S3 liczy 471 km (w tym 17 km wspólnego przebiegu z autostradą A6). Koszt realizacji S3 od Świnoujścia do Lubawki w latach 2007-2025 wyniósł ponad 15 mld zł, a dofinansowanie ze środków UE w ramach różnych programów wyniosło ok. 7,7 mld zł.

Droga S3 jeszcze kończy się w polu. Ale to się zmieni

Obecnie droga S3 kończy się w przysłowiowym polu, na granicy polsko-czeskiej. Jednak strona czeska rozpoczęła już budowę 21-kilometrowego odcinka autostrady D11 do Trutnova.

Zgodnie z planem, w przyszłym roku będzie można już w pełni skorzystać z ostatniego polskiego fragmentu S3, od Lubawki do granicy, który wówczas zyska połączenie z początkowym, 3,5-kilometrowym, odcinkiem czeskiej D11.

W ciągu kilku najbliższych lat, po wydłużeniu D11 do Jaroměřa, S3 zyska bezpośrednie połączenie z siecią dróg szybkiego ruchu na południu Europy.