W skrócie 79-letni kierowca Seata wjechał na skrzyżowanie w Puławach na czerwonym świetle i doprowadził do zderzenia z Toyotą.

W wyniku kolizji dwie osoby trafiły do szpitala, ale nie wymagały hospitalizacji, a sprawca otrzymał mandat i punkty karne.

Policja publikuje nagranie z monitoringu i apeluje o ostrożność, podkreślając problem bezpieczeństwa starszych kierowców.

Wjechał na czerwonym świetle w Puławach - kolizja na skrzyżowaniu

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Lubelskiej w Puławach. Jak ustalili funkcjonariusze, 79-letni mieszkaniec Puław, kierujący Seatem wjechał na skrzyżowanie, mimo że sygnalizator wyświetlał czerwone światło. W tym samym momencie przez skrzyżowanie przejeżdżała Toyota, kierowana przez 58-latkę.

Dwie osoby ranne po zderzeniu Toyoty i Seata

Doszło do zderzenia, na skutek czego kierująca Toyotą i jej pasażer zostali przewiezieni do szpitala. Po badaniach okazało się, że doznali ogólnych potłuczeń i nie wymagają hospitalizacji. 79-latek odmówił pomocy medycznej na miejscu.

Kierowca Seata został ukarany mandatem karnym i punktami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za przejazd na czerwonym świetle grozi kara w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Do tego trzeba doliczyć kolejny tysiąc zł za spowodowanie kolizji.

Policja publikuje nagranie ku przestrodze

Puławska komenda opublikowała wideo z monitoringu miejskiego, które pokazuje cały przebieg zdarzenia. Funkcjonariusze podkreślają, że publikacja nagrania ma charakter prewencyjny.

Wobec nagrania zasadne staje się pytanie, czy prawo jazdy 79-latka nie powinno zostać zatrzymane, a sam kierowca nie powinien udowodnić lekarzowi i egzaminatorowi, że jego kondycja psychofizyczna jest wystarczająca, by prowadzić samochód. Na wideo widać, że mężczyzna nie tylko zignorował czerwone światłe, ale również po kolizji nadał cisnął na gaz, najwyraźniej nie zdając sobie sprawy, z tego co się stało i co robi.

Starsi kierowcy a bezpieczeństwo na drogach

Zdarzenie w Puławach ponownie zwraca uwagę na bezpieczeństwo seniorów za kierownicą. Według danych Komendy Głównej Policji za 2024 r., kierowcy w wieku 60 lat i więcej spowodowali około 3,9 tys. wypadków drogowych.

Eksperci podkreślają, że wraz z wiekiem pogarsza się refleks, wzrok i czas reakcji. W niektórych krajach europejskich, m.in. w Niemczech i Holandii, kierowcy po 75. roku życia muszą okresowo przechodzić badania lekarskie i psychologiczne, by zachować prawo jazdy. W Polsce takie rozwiązanie wciąż nie obowiązuje.

Problemem tym zajmowała się niedawno również Unia Europejska, która jednak zdecydowała, że o tym, czy badania dla starszych kierowców są obowiązkowe, decydują poszczególne kraje.