Kilka dni temu w Lipsku odbył się szczyt Międzynarodowego Forum Transportu. Na forum ministrów transportu z całego świata Global NCAP i Latin NCAP - niezależne organizacje badające poziom bezpieczeństwa oferowany przez nowe pojazdy - zaprezentowały obszerny raport, w którym apelują o zaostrzenie przepisów dotyczących sprzedaży samochodów osobowych. Twórcy dokumentu proponują, by nowe pojazdy objęte zostały systemem etykietowania , który zapewniłby kupującym szybki dostęp do rzetelnej informacji o poziomie bezpieczeństwa interesującego nas pojazdu.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że przy wyborze nowego samochodu wielu nabywców nie ma świadomości, jaki poziom bezpieczeństwa zapewnia interesujący ich pojazd. Istotnie - informacje o ocenach testów NCAP są z reguły dostępne tylko online, a dealerom - z oczywistych powodów - nie zależy na eksponowaniu w salonach niskich not uzyskanych przez konkretne modele.

Nowy światowy standard dotyczący etykietowania pojazdów pozwoliłby w większym stopniu piętnować zjawisko różnicowania standardów bezpieczeństwa . Nie jest tajemnicą, że - korzystając z lokalnych regulacji - producenci samochodów często oferują mniej bezpieczne wersje pojazdów na wybranych rynkach, co skutkuje wyższym ryzykiem obrażeń lub śmierci w wypadku.

W opinii Global NCAP i Latin NCAP bez nowych spójnych przepisów w tym zakresie, producenci nie odczuwają wystarczającej presji rynkowej, by inwestować w poprawę bezpieczeństwa pojazdów, zwłaszcza w mniej zamożnych krajach.

Autorzy raportu postulują, by ministerstwa odpowiedzialne za bezpieczeństwo drogowe w konkretnych państwach pilnie zajęły się wdrożeniem nowego programu etykietowania nowych aut.

Pomysł autorów raportu polega na wprowadzeniu obowiązkowego etykietowania nowych pojazdów pod względem poziomu ich bezpieczeństwa. Autorzy dokumentu chcą, by w tym celu powstały wspólne dla członków Międzynarodowego Forum Transportu procedury administracyjne. Postulują też stworzenie ogólnodostępnego "centralnego rejestru ocen bezpieczeństwa pojazdów".

Dzięki prezentowaniu porównawczych informacji o bezpieczeństwie w punkcie sprzedaży, konsumenci pojazdów uzyskują informacje o bezpieczeństwie pojazdów, do których w innym przypadku mogliby nie mieć dostępu, a które mogą następnie wykorzystać do podjęcia świadomej decyzji o zakupie

Organizacja nawołuje, by na etykietach znalazły się stosowane przez NCAP gwiazdki , jako system znany konsumentom i łatwy do zrozumienia dla nabywców pojazdów.

Postulaty autorów raportu spotkały się z dużym zainteresowaniem członków Międzynarodowego Forum Transportu , chociaż wprowadzenie ich w życie oznaczałoby nowy zastrzyk gotówki dla lokalnych laboratoriów testowych NCAP ( New Car Assessment Programmes ). W konsekwencji nie pozostałoby też bez wpływu na ceny aut , bo większa presja na producentów w zakresie bezpieczeństwa wymusiłaby z czasem wyższy poziom wyposażenia najpopularniejszych modeli.

Do postulatów Global NCAP i Latin NCAP przyłączyła się właśnie Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC). To organizacja non-profit z siedzibą w Brukseli, która - chociaż oficjalnie nie ma żadnych mocy sprawczych w tworzeniu europejskich przepisów - stanowi zaplecze eksperckiej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego .

Nie jest pewne, czy postulat Global NCAP i Latin NCAP spotka się z zainteresowaniem unijnych władz. Nie ulega jednak wątpliwości, że od kiedy w 1997 roku powołano do życia europejski oddział NCAP, testy zderzeniowe Euro NCAP przyczyniły się do skokowego podniesienia poziomu ochrony uczestników ruchu drogowego w Europie.

Propozycja autorów raportu wpisuje się też w przyjętą przez Komisję Europejską w 2020 roku strategii "Vision Zero". To długoterminowy cel UE, który polegać ma na niemal całkowitym wyeliminowaniu wypadków śmiertelnych na europejskich drogach do 2050 roku.