Czasy marki Brilliance , gdy europejskie testy zderzeniowe przyprawiały o ból głowy chińskich producentów aut, to na obecnym etapie rozwoju motoryzacji prehistoria. Najlepiej udowodniła to poprzednia seria prób Euro NCAP, w której każdy z czwórki przetestowanych "Chińczyków" otrzymał maksymalna notę ogólną 5 gwiazdek.

O ile czterogwiazdkowe wyniki nie dziwią w przypadku aut jak Ford Tourneo Custom (to osobowa wersja Transita) czy Volkswagen Transporter , które można uznać za pojazdy użytkowe, o tyle słabsze wyniki należących do Stellantisa Opla i Peugeota obrazują, jak gigantycznym wyzwaniem są dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego producenci z Chin.

W tym przypadku z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć można, że europejskie samochody Stellantisa nie otrzymały lepszego wyposażenia w standardzie, m.in. po to, by ich bazowe wersje mogły zbliżyć się cenowo do oferty chińskich producentów.