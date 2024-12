Spis treści: 01 Nie dla 17-latków w ciężarówkach. Branża protestuje

Ubieganie się o prawo jazdy kategorii B, C i C1 umożliwiają zapisy tzw. czwartej dyrektywy dotyczącej praw jazdy, której założenia poznaliśmy jeszcze w styczniu 2023 roku. To właśnie w oparciu o nią, w Polsce toczy się obecnie dyskusja dotycząca możliwości prowadzenia samochodów osobowych przez 17-latków. Nowe przepisy w tym zakresie pojawią się najprawdopodobniej w pierwszym kwartale przyszłego roku

Nie dla 17-latków w ciężarówkach. Branża protestuje

Na ten moment nic nie wskazuje na to, by z nowych przepisów w tym zakresie chciały skorzystać polskie władze. Sama idea, która zrodziła się w odpowiedzi na kryzys zatrudnienia, wywołuje ostry sprzeciw kierowców i ekspertów od bezpieczeństwa drogowego. ETSC, czyli Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu, przyłączyła się do akcji Międzynarodowej Federacji Pracowników Transportu (ITF), w ramach której każdy obywatel UE może wyrazić swój sprzeciw dla obniżenia minimalnego wieku zawodowych kierowców.

Na stronach ITF znajdziemy ankietę, której podpisanie skutkuje wysłaniem wiadomości e-mail do konkretnego ministra ds. transportu. Wystarczy jedynie wybrać kraj, by korespondencja automatycznie trafiła na właściwy adres. Związkowcy podkreślają, że kierowanie ciężarówką w Europie to bardzo wymagający zawód, który wymaga wielu umiejętności, koncentracji i odpowiedzialności. "UE powinna sprawić, aby praca była bardziej satysfakcjonująca, mniej stresująca i ryzykowna oraz przyciągnąć bardziej doświadczonych kierowców, zamiast starać się znaleźć nastolatków chętnych do wykonywania tej pracy za niskie wynagrodzenie i przez długie godziny - czytamy w stanowisku ITF.

Przypominamy, że propozycja umożliwienia 17-latkom prowadzenia samochodów ciężarowych wyszła m.in. od władz Dolnej Saksonii. Władze landu chciały, by niemiecka młodzież mogła np. jednocześnie starać się o prawo jazdy (uczestniczyć w kursie) kategorii: B,C,C+E. Obecnie by zapisać się w Niemczech na kurs prawa jazdy kategorii C (samochód ciężarowy) lub C+E (samochód ciężarowy z przyczepą), trzeba legitymować się prawem jazdy kategorii B, czyli dokumentem uprawniającym do kierowania samochodem osobowym.

Ostateczne zapisy 4. unijnej dyrektywy w sprawie praw jazdy nie są aż tak liberalne. Poszczególne państwa mogą wprawdzie obniżyć minimalny limit wieku dla starającego się o prawo jazdy kategorii C, ale by zrobić uprawnienia na kategorię C+E, czyli zestaw ciągnik siodłowy i naczepa, zwany popularnie TIR-em, trzeba być pełnoletnim. W tym przypadku w większości krajów Wspólnoty wciąż obowiązuje też limit minimalnego wieki 21 lat.

Przypominamy, że w aktualnym stanie prawnym, by starać się w Polsce o prawo jazdy kategorii C należy mieć ukończone 21 lat. Od tej reguły istnieje jednak wyjątek w postaci ukończonego kurs kwalifikacji wstępnej. Dysponując takimi kwalifikacjami o prawo jazdy kategorii C ubiegać się może osoba w wieku 18 lat.