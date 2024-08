Spis treści: 01 Audi e-tron GT po liftingu. Co się zmieniło w wyglądzie?

02 Nowe wersje Audi e-tron GT. Najmocniejsze auto w historii marki

03 Audi e-tron GT po liftingu. Większy zasięg i moc ładowania

04 Ile kosztuje Audi e-tron GT po liftingu?

Audi e-tron GT po liftingu. Co się zmieniło w wyglądzie?

Audi e-tron GT przeszło gruntowną modernizację. Patrząc na model podstawowy, w stylistyce nie zauważymy jednak kolosalnych zmian. Auto zostało dostosowane do obecnej identyfikacji wizualnej - pojawiło się nowe, dwuwymiarowe logo. Oprócz tego, jak to zazwyczaj przy liftingach bywa, przeprojektowano zderzaki i wprowadzono do oferty nowe wzory felg. Zmiany wprowadzono również we wnętrzu auta. Audi przeprojektowało fotele, kierownicę, a także osłony progów drzwi. Oprócz tego wprowadzono nowe funkcje do systemu multimediów. Dostarcza on teraz nowych informacji na temat temperatury akumulatora i w czasie rzeczywistym pokazuje maksymalną możliwą moc ładowania. W opcji dostępny jest również panoramiczny szklany dach. Do stworzenia inteligentnego szkła wykorzystano tzw. technologię ciekłych kryształów zdyspergowanych w polimerach. Przepuszczaniem światła można sterować za pomocą systemu multimediów.

Zdjęcie Wewnątrz Audi e-tron GT pojawiły się zmieniona kierownica i fotele. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Nowe wersje Audi e-tron GT. Najmocniejsze auto w historii marki

Oferta modelu e-tron została teraz rozszerzona do trzech wersji: S e-tron GT, która ma być najbardziej "cywilną" odmianą oraz warianty RS e-tron GT i RS e-tron GT performance, które nastawione są na lepsze wrażenia z jazdy. Z zewnątrz wyróżniają się one bardziej agresywnym wyglądem oraz karbonowymi elementami - w RS e-tron GT performance zastosowano tzw. karbon kamuflaż.

Zdjęcie Audi e-tron GT dostępny jest w trzech wersjach. Odmiana S oferuje 679 KM. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Inżynierowie Audi zwiększyli również moc modelu e-tron GT. I tak w wersji S klienci mogą liczyć na 679 KM (to wzrost o 150 KM względem podstawowej wersji przed liftingiem). Dzięki nim auto rozpędza się do pierwszej setki w 3,4 sekundy i może pędzić z prędkością 245 km/h. Odmiana RS e-tron GT oferuje 856 KM i rozpędza się do 100 km/h w 2,8 sekundy. Prędkość maksymalna tej odmiany to 250 km/h. Taką samą oferuje Audi RS e-tron GT performance. Na rozpędzenie się do pierwszej setki potrzebuje on 2,5 sekundy. Ta wersja generuje 925 KM. Tym samym jest najmocniejszym seryjnym samochodem w historii Audi.

Zdjęcie Audi e-tron GT dostępne jest również w odmianach RS i RS performance. Oferują one kolejno 856 i 925 KM / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

W odmianach RS model e-tron GT wyposażony jest również w funkcję boost. Po wciśnięciu czerwonego przycisku na kierownicy auto otrzymuje dodatkowe 95 KM na 10 sekund. Warto w tym miejscu dodać, że w RS e-tron GT performance użytkownicy mogą wybrać miernik mocy i prędkościomierz z białymi elementami - jest to nawiązanie do Audi RS2 Avant z 1994 roku.

Zdjęcie Za pomocą czerwonego przycisku na kierownicy kierowcy Audi e-tron GT w odmianach RS i RS performance mogą na 10 sekund zwiększyć moc auta o 95 KM. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Audi e-tron GT po liftingu. Większy zasięg i moc ładowania

Mimo znacznego przyrostu mocy inżynierom Audi udało się zmniejszyć masę silnika elektrycznego na tylnej osi o ok. 10 kg. Jest to efekt przeprojektowania elementów takich jak wirnik, a także optymalizacji układu chłodzenia. Nie są to jedyne zmiany w układzie napędowym. Wzmocniono również układ przeniesienia napędu, a także zmodyfikowano elektronikę odpowiedzialną za przekazywanie momentu obrotowego na wszystkie koła, optymalizując ich pracę we wszystkich trybach jazdy.

Inżynierom niemieckiej marki udało się również obniżyć masę akumulatora trakcyjnego, jednocześnie zwiększając jego gęstość energii. W efekcie waga spadła o 9 kg, do 625 kg. Akumulator ma pojemność brutto wynoszącą 105 kWh (netto 97 kWh). Audi zoptymalizowało również układ chłodzenia ogniw w baterii. To jednak nie wszystko, wzrosła moc rekuperacji z 290 do 400 kW. Działania podjęte przez inżynierów Audi doprowadziły również do zwiększenia maksymalnej mocy ładowania z 270 kW do 320 kW. W idealnych warunkach energię z poziomu 10 do 80 proc. można uzupełnić w 18 minut, a w ciągu 10 min akumulator jest w stanie zyskać energię potrzebną do pokonania kolejnych 280 km. Największy zasięg oferuje odmiana S. Według norm WLTP wynosi on 611 km. W wersjach RS i RS performance to kolejno 601 i 594 km.

Ile kosztuje Audi e-tron GT po liftingu?

Audi e-tron GT po modernizacji jest już dostępne w polskim konfiguratorze. Chętni na jego zakup muszą jednak zarezerwować na ten cel sporo pieniędzy. Ceny S e-tron GT startują od 559 tys. zł. W przypadku odmiany RS zapłacić trzeba minimum 699 900 zł. Wersja RS e-tron GT performance to wydatek co najmniej 768 100 zł.

Zdjęcie Oferujące 925 KM Audi RS e-tron GT performance jest najmocniejszym seryjnym autem w historii niemieckiej marki. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Zdjęcie W ramach modernizacji pojawiło się nowe, dwuwymiarowe logo. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Zdjęcie Oznaczenia dotyczące modelu znajdziemy na słupku B. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Zdjęcie Maksymalna moc ładowania wzrosła z 270 kW do 320 kW. W optymalnych warunkach uzupełnienie energii z 10 proc. do 80 proc. pojemności akumulatora zajmie 18 minut. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL