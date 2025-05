W skrócie Autostrada A1 w Niemczech będzie zamknięta na odcinku między węzłami Leverkusen-West i Leverkusen od 16 do 19 maja z powodu prac przy nowym moście na Renie.

Kierowcy będą mieli do dyspozycji objazdy oraz możliwość skorzystania z promów kursujących po Renie.

Autostrada A1 to trzecia najdłuższa droga tego typu w Niemczech.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Dlaczego autostrada A1 w Niemczech będzie zamknięta?

Autostrada A1 na odcinku między węzłami Leverkusen-West i Leverkusen będzie nieprzejezdna w obu kierunkach od godziny 22:00 w piątek 16 maja do godziny 5:00 w poniedziałek 19 maja - poinformowała spółka Autobahn GmbH, zarządzająca niemieckimi drogami szybkiego ruchu.

Zamknięcie fragmentu autostrady wynika z faktu prac prowadzonych w rejonie nowego mostu na Renie. Pierwszą nową przeprawę, zastępującą stary, wysłużony most, otwarto w 2024 roku. Druga przeprawa ma być gotowa pod koniec 2027 r.

Objazdy na autostradzie A1

Zamknięty odcinek A1 oznacza dla kierowców objazdy. I tak jadący w kierunku Dortmundu zostaną skierowani na węźle Leverkusen-West na autostradę A59 prowadzącą do Dusseldorfu. Powinni nią jechać do węzła Dusseldorf-Sud, a z niego zjechać na drogę A46 w kierunku Wuppertalu, aż do węzła Wuppertal-Nord. Na nim ponownie będą mogli wjechać na Autostradę A1 już w stronę Dortmundu.

Z kolei zmotoryzowani zmierzający do Koblencji zostaną z kolei przekierowani na węźle Leverkusen-West na drogę A59 w kierunku Dusseldorfu. Trasą tą należy jechać do węzła Leverkusen-Rheindorf, a na nim zawrócić w stronę węzła Leverkusen-West. Stamtąd można kontynuować podróż autostradą A1 do Koblencji.

Użytkownicy drogi A59 z Leverkusen-Wiersdorf muszą skorzystać z dróg miejskich, by dostać się do węzła Leverkusen-Zentrum w ciągu autostrady A3. Następnie trzeba kierować się trasą A3 w stronę Oberhausen, aż do węzła Leverkusen, na którym to można wjechać na autostradę A1 w stronę Dortmundu.

Co więcej, kierowcy będą mogli nie tylko skorzystać z dróg lądowych, ale także korytarza wodnego. Na drugą stronę Renu można przeprawić się za pomocą promu kursującego między Leverkusen-Hitdorf i Kolonia-Langel. W sobotę i niedzielę funkcjonuje on w godzinach 10:00-17:00.

Jak długa jest autostrada A1 w Niemczech?

Niemiecka autostrada A1 to jedna z ważniejszych tras kraju na osi północ-południe. Zaczyna się ona w Heiligenhafen nad Morzem Bałtyckim i prowadzi do Saarbrucken w pobliżu granicy z Francją.

Obecnie kierowcy mogą skorzystać z 748 km tej trasy - tym samym jest to trzecia najdłuższa autostrada w RFN (ustępuje tylko autostradom A7 i A3). W przyszłości będzie ona jednak jeszcze dłuższa - planowo jej długość ma wynosić 774 km. Najstarszy fragment A1 (między Bremen i Hamburgiem) został oddany do użytku jeszcze w 1936 roku.

Mustang kontra Nismo. Który elektryk daje więcej frajdy z jazdy? Interia pl INTERIA.PL