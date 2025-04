Najtańszy nowy samochód w Polsce to Dacia Sandero

Zacznijmy od informacji najważniejszej. Najtańszy nowy samochód dostępny w salonie w Polsce, wg cen katalogowych. To Dacia Sandero w bazowej wersji Essential. Zakładając, że nie nie dokupimy żadnej opcji, za takie auto zapłacimy 61 300 zł. Co dostaniemy w zamian?

Jak wygląda Dacia Sandero - to nie jest niespodzianka, samochód jest na rynku już od kilku lat. W cenie 61 300 zł otrzymamy auto w kolorze białym, osadzone na 15-calowych, stalowych felgach. Zderzaki są w kolorze nadwozia, ale klamki i obudowy lusterek - już czarne.

Tylne szyby otwierane są ręcznie, a konsola środkowa ograniczona została do niewielkiego otwartego schowka. Również lusterka wsteczne regulowane są ręcznie.

W samochodzie nie znajdziemy świateł przeciwmgłowych, co gorsza - nie ma również klimatyzacji.

Dźwięk odtwarzany jest z zaledwie dwóch głośników, co może być niewystarczające dla osób przywiązujących wagę do jakości nagłośnienia. Brakuje także czegoś, co w dzisiejszych czasach wydaje się być standardem - dotykowego ekranu. W zamian na konsoli środkowej znajduje się stały uchwyt na smartfona i gniazdo USB.