Co ciekawe po latach Dacia Duster I wciąż trzyma cenę - raczej ciężko jest kupić rokujące auto poniżej 25 tys. zł, a jak zależy Wam na wersji AWD, musicie mieć przynajmniej 30 tys. zł. To sporo jak na samochód, który ma już nawet 15 lat! Zapytaliśmy mechanika, co on myśli o Dusterze pierwszej generacji i czy jest to model, którym wciąż można się zainteresować?