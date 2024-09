Spis treści: 01 Mitsubishi ASX po liftingu. Co się zmieniło?

02 Jakie silniki w Mitsubishi ASX?

03 Wersje wyposażenia Mtsubishi ASX po liftingu

04 Ceny Mitsubishi ASX po liftingu

Mitsubishi ASX po liftingu. Co się zmieniło?

Mitsubishi ASX, podobnie jak Renault Captur, przeszło modernizację. W ramach liftingu pojawił się nowy pas przedni, którym auto różni się teraz od swojego francuskiego bliźniaka. Ponadto model został wyposażony w większy ekran systemu multimediów - 10,4 cala. Niestety zniknął panel z fizycznymi pokrętłami klimatyzacji. Temperaturą i nawiewem można sterować jednak za pomocą fizycznych dźwigienek znajdujących się pod ekranem. System multimediów ASX-a rozbudowany został z kolei o usługi Google (to pierwsze Mitsubishi wyposażone w takie funkcje).

Jakie silniki w Mitsubishi ASX?

Obecnie Mitsubishi ASX w naszym kraju dostępny jest w czterech wersjach napędowych. Klienci mogą zdecydować się na wersję benzynową z litrowym silnikiem benzynowym generującym 91 KM i 160 Nm momentu obrotowego. Auto rozpędza się do 100 km/h w 14 sekund i może jechać z maksymalną prędkością wynoszącą 168 km/h. ASX może być również wyposażony w instalację LPG współpracującą z litrowym silnikiem benzynowym. Wówczas auto oferuje 100 KM i 170 Nm. ASX w tej odmianie osiąga setkę w 13 sekund i rozpędzić się może do 173 km/h. W obu wariantach kierowca ma do dyspozycji sześciobiegową skrzynię manualną.

W ofercie Mitsubishi znajdują się również dwie miękkie hybrydy. Benzynowy silnik o pojemności 1,3 wspierany przez instalację elektryczną dostępny jest w dwóch wersjach. Pierwsza generuje 140 KM i 260 Nm. Rozpędza się do 100 km/h w 10,4 sekundy. Prędkość maksymalna natomiast wynosi 180. Układ współpracuje z sześciobiegową skrzynią manualną. W mocniejszym wariancie kierowcy mogą liczyć na 158 KM i 270 Nm. Setkę osiąga po 8,5 sekundy i może jechać z prędkością maksymalną wynoszącą 180 km/h. Astara, importer samochodów Mitsubishi na polski rynek, zapowiedziała, że wkrótce do oferty dołączy hybryda, której bazą jest silnik o pojemności 1,6. Moc systemowa to 143 KM i 205 Nm. Tutaj za obsługę przełożeń odpowiada siedmiobiegowa przekładnia dwusprzęgłowa.

Wersje wyposażenia Mtsubishi ASX po liftingu

Mitsubishi ASX dostępne jest w czterech wersjach wyposażenia. W standardowej, Inform, klienci znajdą m.in.:

światła z przodu i z tyłu w technologii LED

10,4-calowy ekran multimediów

7-calowy wyświetlacz wskaźników

bezprzewodową łączność z telefonem za pomocą Android Auto i Apple CarPlay

manualną klimatyzację

system monitorowania uwagi kierowcy

kamerę cofania

czujniki parkowania z tyłu

system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu

układ ostrzegający o przekroczeniu dozwolonej prędkości

tempomat z ogranicznikiem prędkości

17-calowe felgi stalowe

W odmianie Invite znajdziemy dodatkowo:

automatyczną klimatyzację

układ oczyszczania powietrza Air Purifier

bezkluczykowy dostęp

Kolejną wersją jest Intense, która wzbogacona została o pakiety Style i Cold. Znaleźć tam można m.in.:

podgrzewanie przednich foteli

podgrzewanie kierownicy

indukcyjną ładowarkę

relingi dachowe

przyciemniane tylne szyby

czujniki parkowania z przodu

system monitorowania martwego pola

adaptacyjny tempomat z funkcją Stop&Go

18-calowe felgi aluminiowe

W topowej wersji wyposażenia, Instyle, klienci znajdą dodatkowo:

system multimediów z wbudowanymi usługami Google

10-calowy wyświetlacz wskaźników

kamery 360 stopni

elektrycznie sterowany szyberdach

fotel kierowcy regulowany elektrycznie w sześciu płaszczyznach

podgrzewanie przedniej szyby

Zdjęcie Mitsubishi ASX dostępne jest w czterech wersjach wyposażeniowych. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Ceny Mitsubishi ASX po liftingu

Za Mitsubishi ASX po liftingu trzeba zapłacić minimum 95 990 zł. W zamian otrzymujemy standardową wersję wyposażenia z litrowym benzyniakiem. Na szczycie obecnej oferty znajduje się 158-konna miękka hybryda w odmianie Instyle. Taka specyfikacja to koszt 139 990 zł. A jak ASX prezentuje się na tle swojego bliźniaka - Renault Captura? W odmianie ze standardowym napędem i wyposażeniem francuski model kosztuje co najmniej 86 800 zł. Oferta podstawowej wersji różni się delikatnie od tego, co możemy znaleźć w Mitsubishi. W odróżnieniu od ASX-a już w podstawie znajdziemy tutaj system multimedialny z wbudowanymi usługami Google.

Mitsubishi ASX po lifitngu. Ceny Wersja Inform Invite Intense + Style + Cold Instyle 1,0 91KM 95 990 zł - - - 1,0 LPG 100 KM 99 990 zł - - - 1.3 M Hybrid 140 KM - 106 990 zł - - 1.3 M Hybrid 158 KM - 116 990 zł 125 990 zł 139 990 zł

Po stronie Mitsubishi są jednak interesujące zobowiązania serwisowe. Klienci mogą liczyć na gwarancję wynoszącą 5 lat lub 100 tys. km. Pięcioletnią gwarancją objęta jest również instalacja LPG. W Renault gwarancja, w zależności od modelu, jest na dwa lub trzy lata.