W skrócie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nie zgodziło się na zasilenie programu NaszEauto dodatkowymi 300 mln zł.

Wnioski o wsparcie złożone po 27 stycznia mają marginalną szansę na otrzymanie dofinansowania.

Po zakończeniu dopłat rejestracje nowych samochodów elektrycznych w lutym spadły o 46 proc. w stosunku do stycznia i o 75 proc. w stosunku do grudnia.

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR informuje, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nie zgodziło się na zasilenie budżetu programu NaszEauto dodatkowymi 300 mln zł. Wcześniejsze wypowiedzi minister klimatu i środowiska - Pauliny Hennig-Kloski - sugerowały, że resort środowiska rozważa możliwość zasilenia go dodatkowymi pieniędzmi. Te miałyby pochodzić z "przesunięć środków" w ramach Krajowego Programu Odbudowy.

Zapowiedzi dawały większą nadzieję na pozyskanie wsparcia osobom, które złożyły wniosek o wsparcie po 27 stycznia, gdy środki na dopłaty zostały alokowane w 100 proc. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zdecydował się przyjmować wnioski po tej dacie, motywując to faktem, że cześć z przyjętych do tej pory może ostatecznie nie spełnić wszystkich wymogów i nie uzyskać pozytywnej oceny.

Ministerstwo mówi stop. Nie będzie dodatkowych pieniędzy na dopłaty

Wiceminister klimatu - Krzysztof Bolesta - przekazał jednak w rozmowie z Samarem, że pomysł przesunięcia dodatkowych środków na dopłaty do aut elektrycznych "nie zyskał akceptacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej". Oznacza to, że szansa na otrzymanie dofinansowania przez osoby starające się o dopłatę po 27 stycznia skokowo zmalała.

Przypominamy, że sam program dopłat do zakupu i wynajmu samochodów elektrycznych okazał się gigantycznym sukcesem i przyczynił do skokowego wzrostu zainteresowania nowymi samochodami elektrycznymi w Polsce. Sprzedaż była było tak duża, że w całym 2025 roku - pierwszy raz w historii - nad Wisłą zarejestrowanych zostało więcej aut elektrycznych niż nowych aut silnikami Diesla. Przewidziane na realizację programu NaszEauto środki alokowano już 27 stycznia - na długo przed prognozowanym przez NFOŚiGW końcem kwietnia 2026.

Załamanie sprzedaży elektryków w lutym. 75 proc. w dół

Konsekwencją zakończenia dopłat jest jednak skokowy spadek udziału w rynku nowych samochodów elektrycznych. Ten widoczny jest zwłaszcza w porównaniu z ostatnimi miesiącami, gdy nabywcy starli się za wszelką cenę zdążyć z wnioskiem o dofinansowanie przed wyczerpaniem środków.

Wyniki rejestracji elektrycznych samochodów osobowych w lutym okazały się niższe od oczekiwanych w świetle praktycznego zakończenia programu NaszEauto, jednak w porównaniu z lutym 2025 - skala spadku zaskoczyła

Z danych PZPM wynika, że w lutym - pierwszym miesiącu bez dopłat z KPO - zarejestrowano w Polsce w segmencie elektrycznych samochodów osobowych zarejestrowano w Polsce dokładnie 1891 aut.

Dla porównania w styczniu, gdy nabywcy starali się zdążyć z zakupem przez wyczerpaniem środków, było to 3,5 tys. rejestracji, a w grudnia 2025 - ponad 7,5 tys. rejestracji. Pierwszy pełny miesiąc bez programu wsparcia NaszEauto oznacza więc spadek sprzedaży elektryków o 46 proc. w stosunku do stycznia i gigantyczne 75 proc. w stosunku do grudnia.

