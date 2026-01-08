W skrócie Grudzień 2025 roku przyniósł rekordową liczbę rejestracji nowych samochodów osobowych w Polsce i rekordowy udział samochodów elektrycznych w rynku.

Chińscy producenci wdarli się do czołówki sprzedaży – dwa ich modele znalazły się w pierwszej piątce najchętniej kupowanych aut.

Toyota pozostała liderem rynku, a wśród klientów indywidualnych najpopularniejszym modelem została KIA Sportage.

"Miesiąc cudów". W ten sposób określił ostatnie dni ubiegłego roku Michał Hadyś - główny analityk IBRM Samar. Istotnie - ostatni miesiąc ubiegłego roku przyniósł sporo niespodzianek.

Polacy rzucili się po samochody elektryczne. Dopłaty jednak działają?

Wśród nich wymienić można np. rekordowy, wynoszący aż 11,3 proc. udział w ogóle rejestracji nowych aut samochodów elektrycznych. To efekt kurczącego się z dnia na dzień budżetu programu dopłat do elektryków NaszEauto. W całym roku 2025 udział czysto elektrycznych pojazdów w ogóle rejestracji osiągnął 7,2 proc.

Dealerzy nie ukrywają, że w przypadku czołowych marek grudniowy wynik mógłby być jeszcze lepszy, gdyby nie fakt, że na placach zaczęło brakować samochodów elektrycznych. Z takim problemem cyklicznie mierzą się ostatnio np. sprzedawcy Tesli.

Chińskie auta hitem w Polsce. Dwa modele w pierwszej piątce

Grudzień był również rekordowy pod względem udziału w rynku producentów z Chin.

W ostatnim miesiącu ubiegłego roku sprzedali oni 9 821 aut, czyli o 92,38 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu (listopadzie)

W efekcie udział chińskich producentów samochodów osobowych ogóle rejestracji wyniósł w grudniu rekordowe 14,5 proc, a w całym ubiegłym roku zamknął się wynikiem 8,2 proc.

Ostatni miesiąc 2025 roku szczególnie dobrze wspominać będą dealerzy MG i Jaecoo. Modele Jaecoo 7 (1 671 rejestracji) i MG HS (1 376 rejestracji) zajęły odpowiednio trzecie(!) i piąte miejsce w grudniowym rankingu najczęściej kupowanych nowych aut w Polsce.

Toyota hegemonem w Polsce. W pierwszej trójce Skoda i Volkswagen

W sumie w grudniu zarejestrowano w Polsce 67 780 samochodów osobowych. To o blisko 22 proc. (+12 090 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 38,2 proc. więcej (+18 753 szt.) więcej niż w listopadzie. W całym 2025 roku na polskie drogi trafiło 597 428 nowych samochodów osobowych (+ 8,3 proc. r./r.). Do ogólnego wyniku należy jeszcze doliczyć 70 150 tys. zarejestrowanych w Polsce nowych samochodów dostawczych (+ 5 proc.). Skumulowany wynik rejestracji w 2025 roku wyniósł więc rekordowe 667 578 nowych samochodów - 8,0 proc. więcej niż w 2024 roku.

Podobnie jak przed rokiem, aż 7 na 10 nowych samochodów w Polsce zarejestrowano na firmy. Udział takich rejestracji w ogóle sprzedaży wyniósł blisko 69 proc. W rzeczywistości jest ich dużo więcej, bo osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze wliczane są do grupy klientów indywidualnych (osób fizycznych).

Absolutnym hegemonem polskiego rynku pozostała Toyota ze skumulowanym wynikiem 92 123 rejestracji. Udział Toyoty w rynku wyniósł 15,4 proc. To - uwaga - szósty z rzędu rok dominacji japońskiej marki nad Wisłą!

Na drugiej pozycji uplasowała się Skoda z wynikiem 65 508 zarejestrowanych aut (udział w rynku blisko 11 proc.). Podium zamyka Volkswagen, którego klienci zarejestrowali w 2025 roku 42 929 samochodów (udział w rynku 7,2 proc.).

Na czwartej pozycji sklasyfikowano BMW z wynikiem 31 298 zarejestrowanych aut (udział w rynku 5,2 proc.). Pierwszą piątkę zamyka KIA. 30 740 rejestracji aut koreańskiej marki zapewniło jej udział w rynku na poziomie 5,15 proc.

Najczęściej kupowane nowe auta w Polsce w 2025 roku

Najczęściej kupowanym modelem osobowym w 2025 roku - podobnie jak rok wcześniej - była Toyota Corolla (23 468 rejestracji). Drugie miejsce zajęła Skoda Octavia (21 120 rejestracji). Na podium znalazła się też Toyota C-HR (14 239 rejestracji. W pierwszej piątce uplasowały się jeszcze: 4. KIA Sportage (13 762 rejestracji) i Toyota Yaris Cross (13 434 rejestracji)

Nieco inaczej rozkładają się akcenty w przypadku modeli wybieranych najczęściej przez klientów indywidualnych. Numerem 1 w całym 2025 roku była tu KIA Sportage (7 649 rejestracji), przed Toyotą Yaris Cross (6 837 rejestracji) i Toyotą C-HR (6 750 rejestracji). W pierwszej piątce najczęściej wybieranych przez "Kowalskich" nowych aut w 2025 roku znalazły się też kolejno 4. Volkswagen T-Roc (6 419 rejestracji) i piąte MG HS (4 691 rejestracji).

