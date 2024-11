Łukasz Ż. dziś usłyszy zarzuty. Jaka będzie grozić mu kara?

Podejrzany o spowodowanie wypadku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie Łukasz Ż. w czwartek trafił do Polski. Mężczyzna został poddany ekstradycji z Niemiec i będzie mógł stanąć przed polskim sądem. Już dziś ma on usłyszeć zarzuty, za które będzie mógł trafić do więzienia nawet na 20 lat.

Zdjęcie Łukasz Ż. podczas przejmowania przez polskich policjantów na przejściu w Kołbaskowie / Marcin Bielecki / PAP