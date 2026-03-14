W skrócie Lexus oferuje bogate wyposażenie już w podstawowych wersjach modeli LBX, UX i NX, obejmujące systemy bezpieczeństwa oraz dodatkowe elementy, które u konkurencji wymagają dopłaty.

Każdy z modeli – LBX, UX i NX – wyróżnia się konkretnym pakietem systemów i udogodnień w standardzie oraz opcjami finansowania, takimi jak Najem KINTO One.

Dostępna jest wyprzedaż rocznika 2025 oraz promocyjne formy finansowania, w tym kredyt Potrójna Harmonia dla klientów indywidualnych i leasing 102,9 proc. dla firm.

Lexus LBX. Bogate wyposażenie w najmniejszym modelu marki

Lexus LBX to najmniejszy crossover w ofercie japońskiej marki. Już w podstawowej wersji samochód oferuje pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System +3, kamerę cofania, automatyczną skrzynię biegów oraz dwustrefową klimatyzację automatyczną. Na liście wyposażenia znajdują się także elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, 17-calowe felgi aluminiowe oraz system multimedialny z ekranem o przekątnej 9,8 cala i nawigacją w chmurze.

LBX napędzany jest układem hybrydowym o mocy 136 KM. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi od 9,2 s, a średnie zużycie paliwa - według producenta - zaczyna się od 4,4 l/100 km. Cennik modelu rozpoczyna się od 133 800 zł. W ofercie dla firm dostępny jest także Najem KINTO One z ratą od 730 zł netto miesięcznie.

Lexus UX. Hybryda piątej generacji i 199 KM mocy

Model UX wyposażony jest w hybrydowy układ napędowy piątej generacji, który generuje 199 KM mocy. Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi od około 5 l/100 km. W wersji Business z pakietem Tech auto ma m.in. 18-calowe felgi aluminiowe, reflektory Bi-LED, przyciemniane tylne szyby oraz dwustrefową klimatyzację automatyczną.

Na pokładzie znajdują się także kamera cofania, inteligentny kluczyk oraz podgrzewane fotele i kierownica. O bezpieczeństwo dba natomiast system monitorowania martwego pola w lusterku (BSM), system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTAB) oraz system ostrzegający przed otwarciem drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją (SEA).

System multimedialny Lexus Link korzysta z 8-calowego ekranu i nawigacji w chmurze. Smartfony można połączyć bezprzewodowo poprzez Apple CarPlay lub Android Auto, a indukcyjna ładowarka pozwala ładować telefon bez użycia kabla. Cena wersji UX 300h Business z pakietem Tech zaczyna się od 172 700 zł. Z kolei w Najmie KINTO One dla firm rata wynosi od 1108 zł netto miesięcznie.

Lexus NX. Najpopularniejszy model marki w Polsce

NX to najchętniej wybierany model Lexusa na polskim rynku. W wersji Elegance z pakietem Comfort auto posiada 18-calowe felgi aluminiowe, kamerę cofania oraz czujniki parkowania. W standardzie znajdują się także elektrycznie sterowana klapa bagażnika z funkcją otwierania ruchem nogi, podgrzewane fotele i kierownica oraz bezprzewodowa ładowarka do smartfonów.

Wnętrze wykończono tapicerką łączącą tkaninę ze skórzanymi boczkami, dostępną w dwóch wariantach kolorystycznych. Standardem pozostaje również pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System +3. Cena NX 350h w wersji Elegance z pakietem Comfort zaczyna się od 209 900 zł. Natomiast w Najmie KINTO One miesięczna rata wynosi od 1140 zł netto.

Wyprzedaż rocznika 2025 w Lexusie i nowe formy finansowania

Lexus przygotował promocyjną ofertę finansowania dla wybranych samochodów z rocznika 2025. Klienci indywidualni mogą skorzystać z kredytu Potrójna Harmonia ze stałą stopą procentową - przy umowie na 24 miesiące oprocentowanie wynosi 2,99 proc., a przy trzyletniej umowie 3,99 proc. Rata balonowa w zależności od konfiguracji wynosi od 30 do 35 proc. wartości samochodu.

Dla firm przygotowano leasing 102,9 proc. z ubezpieczeniem GAP. Umowa zawierana jest na 24 miesiące - opłata wstępna wynosi 30 proc., a wykup końcowy 16 proc. ceny pojazdu.

Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczką INTERIA.PL