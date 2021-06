Nowi właściciele sprowadzonych samochodów mają poważny problem. Przez długi komisu nie mogą zarejestrować kupionych przez siebie aut, a prawo zabrania im samodzielnego uregulowania zaległości, dotyczących ich pojazdu.

Zdjęcie / Interwencja

Reklama

Wiadomości Wydali 40 tys. zł, ale od roku nie jeżdżą autem

Kilkanaście osób skorzystało z oferty podkrakowskiej firmy handlującej sprowadzanymi samochodami. U każdego kupującego problemy zaczynały się na etapie rejestracji pojazdu.

Reklama

- Seata Leona znalazłem w ogłoszeniu. Jak cytuję było autem "bez żadnego wkładu finansowego". Nie wymagało nic, perełka - stan idealny. Zadzwoniłem, umówiłem się na rozmowę i okazało się, że auto sprzedaje młody chłopaczek. Na fakturze było 45 500 zł. Przy zakupie wszystkie dokumenty były przedstawione łącznie z drukiem, że akcyza jest zapłacona tylko niewydrukowana. Zarejestrowałem samochód na miękki dowód i po dwóch tygodniach poprosiłem chłopaka, żeby odesłał mi potwierdzenie zapłaty akcyzy. No i tu się właśnie zaczęły schody - opowiada Sławomir Gugała.

W podobnym sytuacji jest Artur Rogulski. - To było w 2018 roku. Kupiłem Hyundaia i30. 38 000 zł mam na fakturze - mówi.

Kolejny poszkodowany to Mateusz Kubas. - Znalazłem samochód na portalu, pojechałem, pooglądałem. Samochód wyglądał na porządku, zgadzał się z opisem. Jest to Peugeot 407 Coupe - tłumaczy.

Auta nie może zarejestrować także Tomasz Głowacz. - To było 20 grudnia 2020 roku. Udało mi się znaleźć samochód przez internet. Mazda RX-8 z 2005 roku. Zawarłem ustną umowę, została pobrana zaliczka w wysokości 1000 zł i na następny dzień umówiliśmy się na transport samochodu lawetą ze względu na to, że nie był zarejestrowany jeszcze w kraju, pod mój adres zameldowania - opisuje.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kupili auta, ale nie mogą ich zarejestrować Interwencja

We wszystkich przypadkach problem pojawił się z rejestracją pojazdu. Za każdym razem okazywało się bowiem, że mimo iż sprzedający zapewniał o poprawności przekazanych dokumentów, to jest problem z zaświadczeniem o opłaceniu podatku akcyzowego.

- Zaczęły się schody, ponieważ nie było kontaktu i pan przekładał terminy: za tydzień, za dwa tygodnie, aż któregoś pięknego dni powiedział, że on się nie zajmuje tymi papierami, tylko jego ciotka i dał mi numer do pani S. Ona też zmieniała terminy: miesiąc, dwa. Trzy miesiące chyba mnie tak zbywała, aż się w końcu zdenerwowałem i sprawę zgłosiłem do sądu - opowiada Sławomir Gugała.

- Kupowałem auto na fakturę i dlatego powinno być wszystko zapłacone i nic mnie nie powinno interesować. Dostałem informację, że faktura została zapłacona, lecz mają jakieś problemy z systemem i że dopiero dostanę potwierdzenie z opóźnieniem, ale że będę mógł samochód zarejestrować tyle, że na dowód miękki - mówi Mateusz Kubas.

Mimo obietnic ze strony sprzedających właściwe zaświadczenia o opłaceniu akcyzy nigdy nie dotarły do kupujących. Stało się tak dlatego, że jak się okazało sprzedający mieli gigantyczne zadłużenie względem urzędu skarbowego. Nabywcy aut chcieli sami uiścić akcyzę, by móc korzystać z aut, ale nie pozwalają na to przepisy.

Rozmowa telefoniczna z właścicielką firmy: - Kłaniam się, Jan Kasia - TV Polsat. Dzwonię ponieważ zwróciły się do nas osoby w związku z tą akcyzą. Pani ma dużo tego długu w tym urzędzie?

- To jest cały czas spłacane regularnie, aktualnie w mniejszych kwotach. Jest teraz taki czas, jaki jest, więc po prostu nie stać człowieka. I ja pracuję też zawodowo i zrezygnowałam ze sprzedaży samochodów - mówi właścicielka firmy sprzedającej auta. Twierdzi, że długi wyniknęły ze "zmieniające się ordynacji podatkowej".

- Ja bym sobie nie pozwoliła na to, żeby kogoś tutaj wziąć i wprowadzać w błąd. Zarabiam najniższą krajową i spłacam jak mogę, myślę, że to kwestia do 3-4 miesięcy - dodaje.