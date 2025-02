Niemiecki gigant zamyka fabryki. Blisko 600 osób straci pracę

Zakład w Bad Blankenburg, specjalizujący się w produkcji taśm przenośnikowych zostanie zamknięty, co skutkować będzie utratą 185 miejsc pracy. Z kolei zakład w Stolzenau, który zatrudnia 110 osób, zakończy działalność z powodu braku ożywienia na rynku oraz zależności od niewielkiej liczby klientów. Zamknięcie zakładu w Moers doprowadzi do utraty wszystkich 47 miejsc pracy, co jest wynikiem zmniejszonej aktywności w branży specjalistycznych taśmociągów. Zakłady w Geithain i Frohburgu również zostaną zamknięte z powodu ciągłego spadku popytu na narzędzia do formowania rozdmuchowego, co wpłynie na utratę 58 miejsc pracy.