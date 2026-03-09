W skrócie Od 11 marca wzrosną opłaty za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Koninem.

Stawka za przejazd samochodem osobowym całym tym odcinkiem wyniesie 120 zł, a podwyżki obejmą także motocykle i pojazdy cięższe.

Podwyżka dotyczy wyłącznie odcinka Nowy Tomyśl-Konin, a zmiana została uzasadniona rosnącymi kosztami utrzymania autostrady.

Jak poinformowała spółka Autostrada Wielkopolska SA, nowe stawki zaczną obowiązywać w środę 11 marca od godziny 6:00 rano. Podwyżka dotyczy koncesyjnego fragmentu autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Koninem, który ma długość około 150 kilometrów. To kolejna zmiana cen w ostatnim czasie - poprzednia podwyżka została wprowadzona we wrześniu 2025 r.

120 zł za przejazd samochodem osobowym autostradą A2. Kolejne podwyżki dla kierowców

Autostrada została podzielona na trzy odcinki po około 50 kilometrów każdy. Od środy za przejazd jednym takim fragmentem kierowcy samochodów osobowych zapłacą 40 zł za przejazd każdym odcinkiem między Nowym Tomyślem a Koninem. Oznacza to, że przejazd całym koncesyjnym fragmentem autostrady A2 zarządzanym przez spółkę Autostrada Wielkopolska SA będzie kosztował 120 zł.

Zmiany opłat za przejazd autostradą A2. Od 11 marca będzie drożej

Dotychczas stawka dla samochodów osobowych wynosiła 37 zł za jeden odcinek. Od 11 marca cennik opłat za przejazd zostanie zmieniony dla wszystkich pojazdów. Stawki za jeden 50-kilometrowy odcinek autostrady wynosić będą:

20 zł dla motocykli,

40 zł dla samochodów osobowych o dwóch osiach,

69 zł dla pojazdów o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz dla pojazdów z przyczepami.

Warto zaznaczyć, że dotychczas stawki te wynosiły odpowiednio 19 zł, 37 zł oraz 63 zł. W przypadku jednośladów cena za przejazd wzrośnie o 1 zł, aut osobowych o 3 zł i o 6 zł w przypadku ostatniej grupy pojazdów.

Podwyżki na A2. Wyższe opłaty również dla cięższych pojazdów

Zmiany obejmą także pojazdy cięższe. Od środy opłaty za przejazd 50-kilometrowym fragmentem autostrady A2 wyniosą 105 zł dla pojazdów kategorii 3, czyli samochodów o trzech osiach oraz pojazdów dwuosiowych z przyczepą, w których jedna oś ma koła bliźniacze.

Z kolei aż 160 zł zapłacą kierowcy pojazdów kategorii 4, czyli pojazdów mających więcej niż trzy osie oraz pojazdów trzyosiowych z przyczepami. Najwięcej, bo aż 400 zł, kosztować będzie przejazd dla pojazdów ponadnormatywnych.

Podwyżka tylko na jednym odcinku autostrady A2

Warto zaznaczyć, że podwyżka dotyczy wyłącznie odcinka Nowy Tomyśl-Konin. Na trasie Świecko-Nowy Tomyśl wysokość opłat pozostaje bez zmian, ponieważ stawki na tym fragmencie autostrady regulowane są decyzjami Ministerstwa Infrastruktury. 19 zł zapłacą zatem motocykliści, kierowcy aut osobowych 37 zł, a pojazdów kategorii 3 - 63 zł.

Dlaczego opłaty za przejazd autostradą A2 rosną?

Spółka Autostrada Wielkopolska podkreśla, że koncesyjny odcinek autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Koninem nie jest finansowany ani dotowany ze środków publicznych. Utrzymanie oraz rozwój infrastruktury pokrywane są wyłącznie z przychodów uzyskiwanych z opłat za przejazd. Jak wskazano w komunikacie, decyzja o podwyżce została podjęta na podstawie analizy rosnących kosztów utrzymania autostrady, obsługi zadłużenia oraz realizowanych inwestycji.

