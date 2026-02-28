W skrócie Minister infrastruktury Dariusz Klimczak potwierdził, że trwają rozmowy na temat zwiększenia dopuszczalnej prędkości na autostradach do 150 km/h.

Decyzja o podniesieniu limitu prędkości została już wcześniej wprowadzona w Czechach na wybranych odcinkach autostrad, a podobne rozwiązania rozważały też Włochy.

Bezpieczeństwo na polskich drogach w ostatnim roku uległo poprawie, co potwierdzają dane o spadku liczby wypadków i ofiar śmiertelnych.

Polska ma jedne z najwyższych dopuszczalnych prędkości na autostradach oraz drogach ekspresowych. To efekt nowelizacji przepisów, które weszły w życie z końcem 2010 roku, kiedy to limit prędkości na autostradach zwiększono ze 130 do 140 km/h, zaś na ekspresówkach dwujezdniowych ze 110 do 120 km/h. Teraz okazuje się, że w Ministerstwie Infrastruktury prowadzone są rozmowy na temat zwiększenia dopuszczalnej prędkości na autostradach do 150 km/h.

Czy dopuszczalna prędkość na polskich autostradach zostanie zwiększona do 150 km/h?

Informacja ta dość niespodziewanie pojawiła się w porannej rozmowie radia RMF FM z udziałem ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. Goście programu odpowiadają zwykle na dwa pytania zadane przez słuchaczy i jedno z nich dotyczyło właśnie podniesienia limitu prędkości. Jego autor zapytał konkretnie o "nieznaczne zwiększenie dopuszczalnej prędkości na drogach ekspresowych", ponieważ "wydają się one być bezpieczne". Minister postanowił odnieść to pytanie szerzej do dróg szybkiego ruchu i potwierdził, że są prowadzone rozmowy na temat podniesienia prędkości na autostradach:

Jest jakiś dialog wewnętrzny, czy na przykład tam, gdzie są trzy pasy w jednym kierunku, nie zwiększyć (prędkości) na autostradach do 150 (km/h). Ale to jest na razie dyskusja, badanie – nam zależy przede wszystkim na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W dalszej części rozmowy minister doprecyzował, że "dialogiem wewnętrznym" nazwał rozmowy ekspertów, jakie prowadzone są w jego resorcie. Podkreślił też, że zmiana taka miałaby na celu poprawić komfort podróżowania, ale oczywiście nie może ona negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo na drogach.

W których krajach można jechać 150 km/h na autostradzie?

Decyzję o podniesieniu limitu prędkości na autostradach podjęły już Czechy i od 5 października minionego roku na wybranych odcinkach, można tam jechać 150 km/h. Tamtejsze władze chcą najpierw przetestować to rozwiązanie i sprawdzić, jak wpłynie ono na bezpieczeństwo. Kiedy minister Klimczak stwierdził, że rozmawiał na temat zwiększenia dopuszczalnej prędkości z przedstawicielami innych krajów, które wprowadziły już 150 km/h na swoich autostradach, miał najpewniej na myśli właśnie Czechy.

Podobnie limit prędkości chciały ustanowić kilka lat temu Włochy, ale ostatecznie projekt nie wszedł w życie. Warto przy okazji odnotować, że kraje, które znacząco obniżyły dopuszczalne prędkości na autostradach, teraz wycofują się z tych rozwiązań. Przykładowo Austria i Holandia jakiś czas temu ustanowiły limit na poziomie 100 km/h, teraz zaczęły przywracać na wybranych odcinkach poprzednie ograniczenie, czyli 130 km/h.

Jak poprawił się poziom bezpieczeństwa na polskich drogach?

Dariusz Klimczak w cytowanej rozmowie przyznał również, że poziom bezpieczeństwa na polskich drogach w minionym roku wyraźnie się poprawił, co, jak można się domyślić, jest istotnym argumentem w rozmowach na temat zwiększenia limitu prędkości na autostradach.

Przypomnijmy, że jak poinformował podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP, 2025 rok okazał się nieco bardziej bezpieczny na polskich drogach, niż rok 2024. Odnotowano nieznaczny spadek liczby wypadków oraz rannych osób, za to wyraźnie zmniejszyła się liczba ofiar śmiertelnych.

- Wstępnie rok zakończyliśmy bilansem 21 tys. wypadków, 1651 ofiar śmiertelnych i 24 715 osób rannych - powiedział podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. Dodał, że w stosunku do roku 2024 było mniej o 519 wypadków, mniej o 245 ofiar śmiertelnych i mniej o 67 rannych.

Warto też dodać, że w ostatnim czasie Komisja Europejska pozytywnie oceniła postępy Polski w kwestii poprawy bezpieczeństwa drogowego, wskazując na największy spadek liczby ofiar śmiertelnych w UE w ciągu ostatnich 5 lat - o 35 proc. w stosunku do 2019 r.

