W skrócie Polska Grupa Zbrojeniowa i spółka Jelcz podpisały umowę inwestycyjną na budowę nowej fabryki oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu w Jelczu-Laskowicach, przewidując przeznaczenie ponad 756 mln zł.

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę zakładu w Jelczu-Laskowicach, możliwe utworzenie montowni w dawnej fabryce Rafako w Raciborzu oraz modernizację parku maszynowego i zakup nowych gruntów.

Jelcz, po przejęciu przez Hutę Stalowa Wola i przekształceniach, stał się głównym dostawcą ciężarówek dla polskiego wojska, a obecnie przygotowuje się do uruchomienia produkcji nowej generacji ciężarówek Jelcz 883.

Podpisanie dokumentu uruchomiło proces dokapitalizowania Jelcza przez Polską Grupę Zbrojeniową. Spółka otrzyma 756 090 000 zł ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych przekazanych przez Skarb Państwa.

Wszystko wskazuje na to, że pod terminem "nowa fabryka" kryją się dwie inwestycje, w tym gruntowna przebudowa obecnego zakładu w Jelczu-Laskowicach i przyłączenia do niego nowych terenów.

Tutaj, w tej fabryce Jelcz-Laskowice i tej nowej hali, która będzie budowana, będzie biło logistyczne serce polskich Sił Zbrojnych

Rzecznik prasowy Jelcza Anna Pilarska w rozmowie z Interią nie potwierdziła jednak, czy chodzi wyłącznie o rozbudowę obecnego zakładu.

Nowe Jelcze powstaną w Raciborzu?

Prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Adam Leszkiewicz, stwierdził na konferencji prasowej, że:

"Dzięki środkom Funduszu Inwestycji Kapitałowych rozbudujemy i zmodernizujemy jelczański zakład tak, aby mógł - w kooperacji z drugim zakładem w Raciborzu oraz bieżącymi zleceniami do Autosana i branżowych podmiotów prywatnych - znacząco zwiększyć produkcję i tym samym w pełni odpowiadać rosnącym potrzebom Sił Zbrojnych RP oraz innych klientów".

Jest więc całkiem prawdopodobne, że termin "nowa fabryka Jelcza" odnosi się w szczególności do dawnej fabryki kotłów Rafako w Raciborzu. Przekształcenie dawnych obiektów Rafako w nową montownię Jelcza jeszcze w październiku ubiegłego zapowiadał premier Donald Tusk.

Na ten moment wiemy, że planowana inwestycja obejmuje m.in. "zakup nowych gruntów", rozbudowę parku maszynowego, budowę dodatkowych hal produkcyjnych oraz parkingu koncesyjnego. Ma też "zwiększyć wydajność produkcji, poprawić jej jakość oraz umożliwić rozwój kompetencji pracowników".

Polski producent samochodów wraca do gry. Powstanie nowa fabryka

Jelcz poszedł w kamasze. Wojsko uratowało legendę polskich dróg

Jelcz, który w okresie PRL słynął z budowy autobusów i ciężarówek, ciężko przeżył transformację ustrojową. Przez wiele lat firma znajdowała się na granicy upadku. Ostatnie autobusy - modele Jelcz M083C Libero dla MPK Kraków - wyjechały z fabryki Jelcza w 2008 roku.

W 2012 roku udziały w Jelczu (a ściślej spółce Jelcz-Komponenty) wykupiła od syndyka masy upadłościowej Huta Stalowa Wola. W 2014 firma zmieniła nazwę na Jelcz sp. z o.o. i z czasem przeobrażona została w głównego dostawcę pojazdów ciężarowych dla polskiego wojska.

"Spotkamy je wszędzie - są kluczowymi elementami systemów obrony powietrznej WISŁA, NAREW i PILICA, będą też w systemie antydronowym SAN, pełnią służbę w Morskiej Jednostce Rakietowej, u radiotechników, u artylerzystów w Dywizjonowych Modułach Ogniowych REGINA. Na Jelczach są posadowione olbrzymie Mobilne Węzły Łączności, a jako ciągnik siodłowy w zestawach JAK transportują najcięższe, 70-tonowe ładunki. Jelcze są obecne niemal w każdej jednostce Wojska Polskiego" - przypomniał na konferencji prasowej prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Adam Leszkiewicz.

Aktualnie, oprócz realizacji zakontraktowanych przez wojsko zamówień, Jelcz szykuje się do uruchomienia produkcji ciężarówek Jelcz 883 nowej generacji, które po raz pierwszy zostały zaprezentowane na MSPO w 2023 roku.

