Chociaż w ostatnim czasie przez media przetoczyła się seria niepokojących informacji dotyczących sytuacji polskiego producenta ciężarówek, przedstawiciele jelczańskich zakładów zapewniali, że to tylko tymczasowe trudności. Dowodem na to miało być wielomilionowe zamówienie od Agencji Uzbrojenia na dostawę samochodów ciężarowych w 2024 roku. Wszystko wskazuje, że to nie koniec dobrej passy i Jelcz na dobre wraca do gry.