Jelcz P862D.43 - co to za samochód?

Jak podaje wspomniany serwis, ciężarówkę Jelcza zbudowano na podwoziu specjalnym o dopuszczalnej masie całkowitej ok. 32 ton. Napędza go wysokoprężny silnik Iveco o mocy 430 KM, który za pośrednictwem przekładni o 16 przełożeniach napędza koła trzech z czterech osi. Pojazd ma niecałe 9,5 metra długości i przeszło 3 metry wysokości. System załadowczy Multilift Mk IV może podnieść i wciągnąć kontener o masie do 16,5 tony, a przyczepa PK-2-24t, produkowana przez Zamęt-Głowno ma ok. 9 metrów długości i ładowność 19 ton.



Takie zestawy służą m.in. brygadom Wojsk Obrony Terytorialnej i są wykorzystywane m.in. do transportu modułowych systemów przechowywania broni.

Mocny rok Jelcza

W ubiegłym roku Jelcz zajmował się m.in. integracją koreańskiej wyrzutni K239 Chunmoo ze swoim podwoziem, które w ramach programu Homar-K będzie trafiało do polskich Sił Zbrojnych. Zawarł też umowę ramową na dostawę ciągników siodłowych do zestawów mostów pontonowych PFM - (Motorized Floating Bridge) Daglezja-P, produkowanych przez CNIM Systèmes Industriels. W lipcu spółka podpisała z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 S.A. umowę na dostawę 43 szt. pojazdów bazowych przeznaczonych pod zabudowę Aparatowni Łączności Cyfrowo-Transmisyjnej (AŁC-T).

Jesienią spółka zawarła umowę na dostawę podwozi oraz samochodów ciężarowych marki Jelcz (6×6 i 8×8), na których zostaną zabudowane elementy systemu Naval Strike Missile. Firma podpisała też umowę na dostawę i integrację podwozi Jelcza z wyrzutniami iLauncher dla zestawów rakietowo-artyleryjskich (ZRA) Pilica+ oraz, w w ramach konsorcjum PGZ-Narew, 24 radarów wczesnego wykrywania P-18PL do programu Narew. W ostatnich dniach 2023 roku w ramach konsorcjum PGZ-WWR zawarto także kolejną umowę wykonawczą na dostawy aż 198 sztuk podwozi Jelcz do integracji z modułem wyrzutni LM K-MRLS.