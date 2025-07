Toyota RAV4 najlepszym wyborem według Consumer Reports. To najchętniej kupowany SUV w Stanach Zjednoczonych

Hybryda plug-in o mocy 306 KM została wybrana przez Consumer Reports najbardziej ekonomicznym SUV-em na rynku i trafiła do zestawienia 10 polecanych aut w 2025 roku. Japoński model urzekł ekspertów niskim zużyciem paliwa oraz zadowalającym zasięgiem do 75 km (wg WLTP) w cyklu mieszanym na napędzie elektrycznym. Dużym plusem okazała się także dynamika jazdy - RAV4 Plug-in Hybrid do setki przyspiesza w równe 6 sekund.