Porozumienie pomiędzy Toyotą, a niemiecką firmą Daimler Truck, dotyczy fuzji połączenia zależnych od nich marek, Hino Motors i Mitsubishi Fuso Truck and Bus. Ten krok, jak przekonują zagraniczne media, wymuszony został dynamicznie zmieniającymi się warunkami na rynku. W praktyce chodzi o rosnącą konkurencję z Chin, która coraz silniej zaznacza swoją obecność właściwie w każdym segmencie rynku motoryzacyjnego, w tym również w rynku pojazdów użytkowych.

Dowodzenie nad nowopowstałym przedsiębiorstwem powierzono Karlowi Deppenowi, stojącemu dotychczas na czele marki Mitsubishi Fuso należącej do Daimler Trucka. Jak wynika ze wspólnego porozumienia pomiędzy markami, zarówno Daimler Truck, jak i Toyota, zachowają w niej po 25 proc. udziałów, przy jednoczesnym ograniczeniu prawa głosu do 19,9 proc. w przypadku Toyoty.

Od pewnego czasu, również pod wpływem chińskich producentów, rynek pojazdów użytkowych przechodzi poważną rewolucję. Coraz śmielej skłania się on w kierunku rozwoju technologii autonomicznej jazdy, a także napędów elektrycznych i wodorowych. Przewiduje się, że już za trzy lata połowa ciężarówek sprzedawanych w Chinach będzie miała napęd elektryczny. Powstanie nowego podmiotu to dowód na to, że takie przewidywania nie pozostają bez reakcji innych firm działających w tym obszarze rynku.