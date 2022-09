Jakie nowe samochody kupują Polacy – wyniki sprzedaży w sierpniu

Spis treści: 01 Sprzedaż samochodów osobowych. Najpopularniejszą marką Toyota

02 Najpopularniejsze modele aut osobowych w Polsce

03 Samochody osobowe. Co kupowali klienci indywidualni, a co firmowi?

04 Spadki w sprzedaży samochodów dostawczych w sierpniu

05 Samochody dostawcze - jakie modele najpopularniejsze?

W minionym miesiącu liczba zarejestrowanych aut osobowych wyniosła 33 754. W porównaniu z sierpniem 2021 roku jest to wzrost o 1,61 proc. Jest to jednak gorszy o 2,73 proc. wynik niż w lipcu tego roku. Najnowsze wyniki opublikował IBRM Samar.

Sprzedaż samochodów osobowych. Najpopularniejszą marką Toyota

W sumie, od początku 2022 roku zarejestrowano w Polsce 280 873 auta osobowe. To o 10,61 proc. mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Najpopularniejszą marką wśród Polaków wciąż jest Toyota. W ostatnim miesiącu kupiono i zarejestrowano 6 163 egzemplarze. Na drugim miejscu znalazła się Skoda z wynikiem 3 304 zarejestrowanych aut. Podium zamyka Kia z liczbą 2 741 sprzedanych samochodów.

Toyota wygrywa również, jeśli chodzi o wyniki od początku roku. Dotychczas zarejestrowano 49 975 aut. To jednak oznacza spadek o 3,37 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Udział Toyoty w rynku wyniósł 17,79 proc. Drugą lokatę zajęła Skoda z wynikiem 25 260 aut. To o 28,11 proc. mniej niż w 2021 roku. Udział Skody to 8,99 proc. Ponownie podium zamyka Kia z liczbą 23 388 zarejestrowanych aut. Jako jedyna z pierwszej trójki odnotowała jednak wzrost w porównaniu do roku ubiegłego - o 5,8 proc. Udział marki to 8,33 proc.

Najpopularniejsze modele aut osobowych w Polsce

Toyota może pochwalić się dobrymi wynikami, także jeśli chodzi o sprzedaż pojedynczych modeli. Najpopularniejszym autem w minionym miesiącu była Corolla, zarejestrowana w liczbie 1 955 sztuk. Ponadto w zestawieniu znalazły się jeszcze 3 modele japońskiego producenta.

Na trzecim miejscu uplasował się Yaris (1 136 egzemplarzy), a miejsce siódme przypadło Yarisowi Cross (854 sztuki). Dziesiątą lokatę zajęła Toyota RAV4 (674 auta). Honoru europejskich aut broniła Dacia Duster, która znalazła się na drugim miejscu z wynikiem sprzedaży na poziomie 1 236 egzemplarzy.

Corolla prowadzi również po podsumowaniu wyników za 8 miesięcy tego roku (14 510 egzemplarzy). Zaliczyła ona jednak spadek o 2,39 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Na następnych miejscach podium znalazły się Kia Sportage (8 217, wzrost o 38,59 proc. w porównaniu do okresu z zeszłego roku) i Toyota Yaris (8 152, spadek o 30,29 proc.). Również w tym zestawieniu najwięcej jest modeli Toyoty. Oprócz dwóch wspomnianych znalazły się także RAV4 (7 484) na czwartej pozycji i C-HR (6 956) na szóstej.

Samochody osobowe. Co kupowali klienci indywidualni, a co firmowi?

Wśród klientów indywidualnych największą popularnością cieszyła się Dacia Duster (3 810 sztuk, spadek o 8,3 proc.), następnie Kia Sportage (3 803 sztuki, wzrost o 32,6 proc.). Trzecie miejsce zajęła Toyota Yaris (3 578, spadek o 29,83 proc.).

Klienci firmowi najchętniej kupowali Toyotę Corollę (12 547 sztuk, wzrost o 7,72 proc.). Drugą lokatę zajął Hyundai i30 (5 742, wzrost o 32,03 proc.). Trzecie miejsce uzyskała Skoda Octavia (5 243, spadek o 42,72 proc.).

Spadki w sprzedaży samochodów dostawczych w sierpniu

W sierpniu zarejestrowano w naszym kraju 4 710 samochodów dostawczych. To o 15,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie w 2021 roku i o 0,28 proc. mniej niż w lipcu. Od początku roku zarejestrowano w sumie 40 988 samochodów dostawczych, czyli o 17,6 proc. mniej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym.

W sierpniu najlepszy okazał się Ford. Jako jedyny przebił barierę 1 tys. aut i osiągnął wynik 1 001 sprzedanych egzemplarzy. Na drugim miejscu znalazło się Renault (699). Trzecia lokata przypadła Fiatowi (515).

Liderem rynku w 2022 roku jest jak dotąd Renault. Dotychczas zarejestrowano 9 161 aut tego producenta. To oznacza spadek o 3,22 proc. względem roku ubiegłego. Udział Renault w rynku aut dostawczych w naszym kraju wyniósł 22,35 proc. Na drugim miejscu zestawienia znalazł się Ford. Ten odnotował 6 070 zarejestrowanych samochodów (spadek o 2,9 proc.). Udział amerykańskiego producenta w rynku wyniósł 14,81 proc. Trzecia lokata przypadła IVECO z liczbą 4 698 zarejestrowanych aut (wzrost o 2,94 proc.). Udział marki to 11,46 proc.

Samochody dostawcze - jakie modele najpopularniejsze?

Najchętniej rejestrowanym w tym miesiącu modelem auta dostawczego było IVECO Daily z liczbą 491 sztuk. Nieznacznie gorzej wypadło Renault Master (486). Podium zamyka Mercedes Sprinter (418).

W ujęciu od początku roku najchętniej rejestrowane jest dotychczas Renault Master (7 078, spadek o 6,04 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w zeszłym roku). Na podium znalazły się również IVECO Daily (4 698, wzrost o 2,94 proc.) oraz Mercedes Sprinter (2 798, spadek o 12,59 proc.).

