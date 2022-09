Spis treści: 01 Jak znaleźć samochód w lesie? Szukaj słupków oddziałowych

02 Jak znaleźć auto w lesie? Przezorny zawsze ubezpieczony

03 Zgubiłeś auto w lesie? Pobierz aplikację

04 Jak znaleźć auto w lesie? Pomogą mapy Google

Jak znaleźć samochód w lesie? Szukaj słupków oddziałowych

Wybierając się do lasu na grzyby warto wiedzieć, że ten podzielony jest na prostokąty, które leśnicy nazywają oddziałami. Każdy kawałek lasu ma unikalny numer. Co ważne, słupki wkopane są w ten sposób, że wpisane na nich numery "wskazują" na oddział, które to oznaczenie prezentują. Jak czytać słupki oddziałowe?

Reklama

krawędź słupka pomiędzy dwoma najniższymi numerami na słupku wskazuje kierunek północny ;

; zgodnie z zasadą numeracji od północnego wschodu natrafiając na kolejne słupki i odczytując ich numery, można w przybliżeniu określić kierunek, w jakim się poruszamy;

jeśli na słupku znajdują się mniej niż cztery numery oznacza to, że nieopisana strona słupka "wskazuje" na grunty nie będące z zarządzie Lasów Państwowych.

Jak znaleźć samochód w lesie? Wchodząc do nieznanego lasu zapamiętaj numery na słupku. Gdy stracisz orientację, odszukaj najbliższy słupek oddziałowy i idź w kierunku, gdzie cyfry na kolejnych słupkach będą zbliżały się do cyfr miejsca wejścia do lasu. Granice oddziałów są z reguły liniami prostymi, dlatego idąc wzdłuż oddziałów, idziemy po linii prostej.

Jak znaleźć auto w lesie? Przezorny zawsze ubezpieczony

Bez problemu zgubione auto w lesie odnajdą ci, którzy wcześniej zaopatrzyli się w mapę z zaznaczonymi oddziałami leśnymi. Szukając grzybów i spacerując leśnymi ścieżkami, na każdym skrzyżowaniu powinien znaleźć się słupek oddziałowy. Stąd już prosta droga do naszego samochodu.

Jak się odnaleźć w lesie? Mając wydrukowaną mapę, należy porównać namalowane na słupku numery z tymi na mapie. W taki sposób bardzo szybko zauważymy prawidłowość oznaczeń i zorientujemy się w terenie bez konieczności używania kompasu. Skąd wziąć mapę lasu? Ta znajduje się na stronie Banku Danych o Lasach.

Zgubiłeś auto w lesie? Pobierz aplikację

Jeżeli masz dostęp do danych komórkowych w telefonie, spróbuj pobrać bezpłatną aplikację dla grzybiarzy udostępnioną przez Lasy Państwowe. Aplikacja mBDL (mobilny Bank Danych o Lasach) to bezpośredni dostęp do map lasów na telefonie. Po wcześniejszym pobraniu odpowiednich danych, aplikacja działa również w sytuacji braku łączności z siecią.

CZYTAJ TAKŻE: 7 aplikacji do rozpoznawania roślin ze zdjęcia na Android i iPhone'a

Aplikacja wyposażona jest dodatkowo w szereg przydatnych w terenie funkcjonalności jak pomiar powierzchni i odległości. Co jednak najważniejsze, wyposażona jest w opcję zapisu punktu lokalizacji GPS lub ze wskazania na mapie, zapis trasy oraz prostą nawigację do wskazanego punktu.

Jak znaleźć auto w lesie? Pomogą mapy Google

To znów propozycja dla przezornych. Jadąc autem na grzyby włącz w telefonie Mapy Google i sprawdź, czy obecna lokalizacja zgadza się z tą na mapie. Jeżeli tak, po zaparkowaniu auta wybierz kropkę z lokalizacją. Na dole ekranu telefonu pojawi się lista, z której należy wybrać opcję “Ustaw jako lokalizację zaparkowanego pojazdu".

Wybrane miejsce zostanie oznaczone na mapie znakiem “P" oraz napisem “Twój pojazd jest w pobliżu". Kiedy zgubisz samochód w lesie, oznaczone i zapisane miejsce zaparkowania auta pozwoli ci do niego wrócić nawet bez zasięgu. Ważne jednak, aby Mapy Google były zaktualizowane do najnowszej wersji.

CZYTAJ TAKŻE:

Apple CarPlay zastąpi fabryczny interfejs samochodu?

Rosjanom zabrakło części do aut? Teraz mogą być przerdzewiałe i z wyciekami

Rosjanom zabrakło części do aut? Teraz mogą być przerdzewiałe i z wyciekami