Spis treści: Koszt dojazdu autem na narty do Włoch Opłaty za autostrady i winiety w drodze do Włoch Ceny paliwa w Europie a koszt podróży Czy narty we Włoszech w 2025 r. się opłacają?

Koszt dojazdu autem na narty do Włoch

Z analizy przygotowanej przez serwis Bankier.pl wynika, że w sezonie 2025/2026 podróż samochodem z Polski do Madonna di Campiglio może kosztować od ok. 1,2 tys. zł do 1,86 tys. zł w zależności od miasta wyjazdu i wybranej trasy.

Najmniej zapłacą kierowcy z Wrocławia (ok. 1,2 tys. zł), najwięcej z Gdańska (ok. 1,86 tys. zł). Różnice wynikają z długości tras, cen paliwa po drodze i opłat za przejazdy. Dystans z Wrocławia do Dolomitów to ok. 1090 km, a z Gdańska prawie 1600 km.

Koszt paliwa oszacowano dla popularnego SUV-a, kii sportage z silnikiem 1.6 o mocy 160 KM i średnim spalaniu 7,3 l/100 km. Przy cenie benzyny 5,84 zł/l daje to ok. 1030-1500 zł za podróż w obie strony w zależności od trasy.

Opłaty za autostrady i winiety w drodze do Włoch

Drugim znaczącym wydatkiem są opłaty drogowe. W zależności od trasy, kierowcy muszą wykupić winiety w Czechach, Austrii lub Słowacji. Najtańszy wariant (Czechy + Austria) kosztuje ok. 102 zł za 10 dni, natomiast trasa przez Słowację i Austrię ok. 98 zł.

Podróż przez Niemcy jest dłuższa, ale tamtejsze autostrady pozostają bezpłatne. W praktyce jednak większość kierowców wybiera przejazd przez Austrię i tunel pod przełęczą Brenner. Jego koszt to 22 euro (ok. 93 zł) w jedną stronę.

Po wjeździe do Włoch obowiązują dodatkowe opłaty autostradowe, naliczane podobnie jak w Polsce. Średni koszt przejazdu to ok. 0,075 euro/km, czyli ok. 32 gr/km. Dla porównania, autostrada A4 z Krakowa do Katowic kosztuje niemal dwa razy więcej, ok. 57 gr/km.

Na przykład odcinek od przełęczy Brenner do Trydentu we Włoszech to koszt ok. 45 zł.

Ceny paliwa w Europie a koszt podróży

W 2025 r. ceny paliw w Europie są bardzo zróżnicowane. Według danych e-petrol z końca października, za litr benzyny 95-oktanowej kierowcy płacą średnio:

Czechy 6,00 zł/l,

Słowacja 6,34 zł/l,

Niemcy 6,99 zł/l,

Austria 6,42 zł/l,

Włochy 7,15 zł/l.

Z tego powodu w analizie przyjęto polską cenę paliwa dla drogi w jedną stronę i włoską dla powrotu. Ostatecznie koszt podróży z Polski do Włoch i z powrotem wynosi od 1,2 do 1,8 tys. zł - w zależności od trasy i miejsca startu.

Czy narty we Włoszech w 2025 r. się opłacają?

Pomimo rosnących kosztów autostrad, całkowity wyjazd na narty samochodem do Włoch może być średnio o ok. 10 proc. tańszy niż rok wcześniej. To efekt niższych cen paliw i stabilniejszego kursu euro, który utrzymuje się w okolicach 4,20 zł.

Do samego transportu trzeba jednak doliczyć pozostałe wydatki: noclegi, skipassy, ubezpieczenie czy wyżywienie. Sama podróż to zaledwie początek zimowego budżetu.

DS N4 ze zmienioną nazwą i wyglądem. Napęd, którego jeszcze nie było Maciej Olesiuk INTERIA.PL