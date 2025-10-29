Ile kosztuje wyjazd na narty do Włoch? Paliwo to dopiero początek

Paula Lazarek

Paula Lazarek

Wyjazd na narty do Włoch własnym autem to dla wielu Polaków jeden z ulubionych sposobów na zimowy urlop. Dolomity i Alpy kuszą świetnymi trasami i komfortowym dojazdem. Zanim jednak ruszymy w drogę, warto sprawdzić, ile naprawdę kosztuje taka podróż. Bo choć paliwo pochłania największą część budżetu, to dopiero początek wydatków.

Ile kosztuje wyjazd na narty do Włoch samochodem w 2025 roku?
Ile kosztuje wyjazd na narty do Włoch samochodem w 2025 roku?Photo by TOMMASO DI GIROLAMO / AGF / PHOTONONSTOP VIA AFPAFP

Spis treści:

  1. Koszt dojazdu autem na narty do Włoch
  2. Opłaty za autostrady i winiety w drodze do Włoch
  3. Ceny paliwa w Europie a koszt podróży
  4. Czy narty we Włoszech w 2025 r. się opłacają?

Koszt dojazdu autem na narty do Włoch

Z analizy przygotowanej przez serwis Bankier.pl wynika, że w sezonie 2025/2026 podróż samochodem z Polski do Madonna di Campiglio może kosztować od ok. 1,2 tys. zł do 1,86 tys. zł w zależności od miasta wyjazdu i wybranej trasy.

Najmniej zapłacą kierowcy z Wrocławia (ok. 1,2 tys. zł), najwięcej z Gdańska (ok. 1,86 tys. zł). Różnice wynikają z długości tras, cen paliwa po drodze i opłat za przejazdy. Dystans z Wrocławia do Dolomitów to ok. 1090 km, a z Gdańska prawie 1600 km.

Koszt paliwa oszacowano dla popularnego SUV-a, kii sportage z silnikiem 1.6 o mocy 160 KM i średnim spalaniu 7,3 l/100 km. Przy cenie benzyny 5,84 zł/l daje to ok. 1030-1500 zł za podróż w obie strony w zależności od trasy.

Opłaty za autostrady i winiety w drodze do Włoch

Drugim znaczącym wydatkiem są opłaty drogowe. W zależności od trasy, kierowcy muszą wykupić winiety w Czechach, Austrii lub Słowacji. Najtańszy wariant (Czechy + Austria) kosztuje ok. 102 zł za 10 dni, natomiast trasa przez Słowację i Austrię ok. 98 zł.

Podróż przez Niemcy jest dłuższa, ale tamtejsze autostrady pozostają bezpłatne. W praktyce jednak większość kierowców wybiera przejazd przez Austrię i tunel pod przełęczą Brenner. Jego koszt to 22 euro (ok. 93 zł) w jedną stronę.

Zobacz również:

Brak winiety może skończyć się kosztownym mandatem
Porady

Przyszedł mandat za brak winiety. Kierowcy mają 60 dni

Szymon Piaskowski
Szymon Piaskowski

    Po wjeździe do Włoch obowiązują dodatkowe opłaty autostradowe, naliczane podobnie jak w Polsce. Średni koszt przejazdu to ok. 0,075 euro/km, czyli ok. 32 gr/km. Dla porównania, autostrada A4 z Krakowa do Katowic kosztuje niemal dwa razy więcej, ok. 57 gr/km.

    Na przykład odcinek od przełęczy Brenner do Trydentu we Włoszech to koszt ok. 45 zł.

    Ceny paliwa w Europie a koszt podróży

    W 2025 r. ceny paliw w Europie są bardzo zróżnicowane. Według danych e-petrol z końca października, za litr benzyny 95-oktanowej kierowcy płacą średnio:

    • Czechy 6,00 zł/l,
    • Słowacja 6,34 zł/l,
    • Niemcy 6,99 zł/l,
    • Austria 6,42 zł/l,
    • Włochy 7,15 zł/l.

    Z tego powodu w analizie przyjęto polską cenę paliwa dla drogi w jedną stronę i włoską dla powrotu. Ostatecznie koszt podróży z Polski do Włoch i z powrotem wynosi od 1,2 do 1,8 tys. zł - w zależności od trasy i miejsca startu.

    Czy narty we Włoszech w 2025 r. się opłacają?

    Pomimo rosnących kosztów autostrad, całkowity wyjazd na narty samochodem do Włoch może być średnio o ok. 10 proc. tańszy niż rok wcześniej. To efekt niższych cen paliw i stabilniejszego kursu euro, który utrzymuje się w okolicach 4,20 zł.

    Do samego transportu trzeba jednak doliczyć pozostałe wydatki: noclegi, skipassy, ubezpieczenie czy wyżywienie. Sama podróż to zaledwie początek zimowego budżetu.

    DS N4 ze zmienioną nazwą i wyglądem. Napęd, którego jeszcze nie byłoMaciej OlesiukINTERIA.PL
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze