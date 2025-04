Zaostrzane normy emisji spalin zmuszają producentów do coraz bardziej zdecydowanego zachęcania do zakupu modeli z napędem elektrycznym lub hybrydowym. To właśnie połączenie jednostki spalinowej z elektryczną staje się coraz bardziej popularnym wyborem wśród kierowców, którzy szukają alternatywy dla tradycyjnego rodzaju napędu. Dodatkowo zachęcić ich do takiego zakupu postanowiła właśnie Skoda.