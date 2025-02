Skoda Kodiaq RS zachwyca osiągami i praktycznością. A jak ceny?

Początek 2025 roku to wyjątkowo ekscytujący czas dla fanów czeskiej marki, zwłaszcza tych, którzy wiedzą, co kryje się w Skodzie za literkami RS. Niedawno mieliśmy okazję testować nową Skodę Octavię RS, która zachwyciła nas swoimi osiągami i wszechstronnością. Teraz przyszedł moment na większego członka rodziny – Kodiaqa RS. Najnowsza propozycja czeskiego producenta z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom sportowych SUV-ów. Kluczowe zmiany zaszły pod maską, co sprawia, że usportowiony Kodiaq jest silniejszy niż kiedykolwiek, a jednocześnie zachowuje wszystkie zalety wersji bazowej.

Skoda Kodiaq RS mocniejsza niż kiedykolwiek wcześniej

Druga generacja Skody Kodiaq RS otrzymała bowiem jednostkę pochodzącą z dobrze znanego hot hatcha – Volkswagena Golfa GTI. Mowa o silniku benzynowym 2.0 TSI dysponującym mocą 265 KM co stanowi przyrost 20 KM względem poprzedniej wersji. Motor jest połączony z szybką, 7-biegową skrzynią DSG i napędem na wszystkie koła.

Zastosowanie mocniejszego silnika przełożyło się na poprawę osiągów sportowego Kodiaqa. W wersji RS czeski SUV przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 6,3 sekundy, a jego prędkość maksymalna wynosi 231 km/h. Samą jednostkę napędową poddano subtelnym modyfikacjom, dostosowując ją do charakterystyki pojazdu, jego gabarytów oraz układu napędowego. Dzięki temu generuje ona maksymalny moment obrotowy wynoszący 400 Nm, co przy masie 1859 kg znacząco wpływa na dynamikę jazdy.

W wersji RS czeski SUV przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 6,3 sekundy Škoda Auto materiały prasowe

Osiągi to nie wszystko. Skoda Kodiaq RS zachwyca przestronnością

Co istotne – mimo imponujących osiągów, których mogłoby pozazdrościć wiele sportowych modeli, Skoda Kodiaq RS nie straciła swojego rodzinnego charakteru. To wciąż przestronny SUV, oferujący ogromną ilość miejsca we wnętrzu. Jego nadwozie mierzy prawie 4,8 metra długości i ponad 188 cm szerokości, a rozstaw osi wynosi 279 cm. Dodatkowo, wysokość pojazdu to niemal 166 cm.

Takie wymiary przekładają się na wyjątkowo przestronne wnętrze. Zarówno pasażerowie z przodu, jak i ci siedzący z tyłu, nie mogą narzekać na brak miejsca. Pewne ograniczenia mogą pojawić się jedynie przy podróży trzech dorosłych osób na tylnej kanapie, ale to problem, z którym zmaga się większość, dostępnych na rynku samochodów. Dodatkowo Skoda Kodiaq może być dostępna w wersji siedmioosobowej. Opcjonalnie można dokupić dwa fotele umieszczone w bagażniku, których oparcia można całkowicie złożyć, tworząc płaską powierzchnię podłogi.

Skoda Kodiaq RS może być dostępna w wersji siedmioosobowej. Škoda Auto materiały prasowe

Producent zadbał o to, aby samochód wyróżniał się na drodze

Skoda Kodiaq RS to jednak nie tylko przestronny, rodzinny SUV o imponujących osiągach. Czeski producent zadbał o to, by wyróżniał się również pod względem stylistycznym. Nowy model otrzymał szereg sportowych akcentów, wśród których szczególną uwagę przyciągają czarny grill oraz masywne zderzaki. Dynamiczny charakter podkreślają także 20-calowe aluminiowe felgi z czarnym wykończeniem. Oczywiście, jak w każdym modelu RS, również tutaj z tyłu znalazła się listwa świetlna biegnąca przez całą szerokość nadwozia. Do sportowej rodziny RS nawiązują także czerwone zaciski 17-calowych hamulców tarczowych, które dodają autu agresywnego wyglądu.

Wewnątrz klienci mają do wyboru dwa warianty stylistycznych: z tapicerką materiałową z czerwonymi przeszyciami oraz RS Suite z wykończeniem ze skóry perforowanej. W obu przypadkach sportowy charakter został podkreślony czerwonym przeszyciami oraz emblematami na trójramiennej kierownicy.

Klienci mają do wyboru dwa warianty stylistycznych: RS Lounge z tapicerką z perforowanej skóry oraz RS Suite z wykończeniem ze skóry perforowanej. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Jak prowadzi się nowa Skoda Kodiaq RS?

Kodiaq RS z pewnością jest szybkim i sprawnym samochodem, ale nie można go określić jako brutalny czy dziki. Zawieszenie wciąż ma więcej cech przydatnych w codziennym użytkowaniu niż na torze wyścigowym. Dzięki układowi napędowemu oraz wyczuwalnym większym oporom na kierownicy, Kodiaq RS doskonale radzi sobie na krętych drogach, ale równie świetnie sprawdzi się podczas zimowego wypadu na narty z rodziną czy na krótką przygodę poza asfaltowymi trasami.

Opcjonalny układ dynamicznej kontroli podwozia DCC oferuje różnorodne ustawienia, od komfortowych po sportowe, i nieprzerwanie reguluje pracę amortyzatorów. Rozwiązanie, ze standardowym wyborem trybu jazdy zawiera ten sam zestaw programów co w klasycznym Kodiaqu, z tym że znacznie ostrzej został skonfigurowany tryb sportowy. Gdy kierowca wybierze ten wariant, komputer pokładowy dostosowuje charakterystykę działania systemu stabilizacji, progresywnego układu kierowniczego oraz zawieszenia.

Opcjonalny układ dynamicznej kontroli podwozia DCC oferuje różnorodne ustawienia, od komfortowych po sportowe. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Codzienna jazda Skodą Kodiaq RS jest zatem komfortowa, a pokonywanie długich tras nie wpływa negatywnie na nasze samopoczucie. Średnie zużycie paliwa w ruchu mieszanym wynosi od 8 do 9 litrów na 100 km. Dzięki temu można jeździć stosunkowo oszczędnie, ale trzeba liczyć się z faktem, że gdy zdecydujemy się wykorzystać pełnię mocy, zużycie paliwa może przekroczyć nawet 10 litrów na 100 km.

A wady? Naszym zdaniem można do nich zaliczyć system Dynamic Sound Boost, który dodatkowo wzmacnia dźwięk silnika. Niestety sprawia on wrażenie sztucznego, kiepsko zestrojonego i nazbyt „basowo-dudniącego”. W trakcie jazdy przy niższych prędkościach dźwięk staje się szybko męczący dla ucha. Na szczęście Skoda pozwala na jego całkowite wyłączenie w opcjach systemowych.

Codzienna jazda Skodą Kodiaq RS jest komfortowa, a pokonywanie długich tras nie wpływa negatywnie na nasze samopoczucie. Škoda Auto materiały prasowe

Skoda Kodiaq RS. Posumowanie i ceny

Przy projektowaniu Kodiaqa RS inżynierowie Skody intensywnie pracowali nad znalezieniem idealnego kompromisu. Z jednej strony zależało im na dostarczeniu kierowcy emocji związanych z jazdą sportowym autem, z drugiej – chcieli zachować komfort podróży dla pozostałych pasażerów. Efektem tych starań jest model, który skutecznie spełnia oczekiwania wszystkich podróżnych.

Za tę uniwersalność trzeba jednak zapłacić. Ceny Skody Kodiaq RS w wersji bazowej zaczynają się od 243 600 zł. W tej cenie otrzymujemy m.in. system nagłośnienia Canton, trójstrefową klimatyzację, 20-calowe obręcze ze stopów lekkich oraz reflektory Top LED Matrix. Jak to bywa w grupie VAG, producent oferuje możliwość doposażenia pojazdu w liczne opcje dodatkowe – w tym pakiety zimowy i technologiczny, panoramiczny dach, hak holowniczy, dodatkowe systemy asystujące i wiele innych. Przy pełnej konfiguracji ceny mogą przekroczyć 290 tys. zł.

Początek 2025 roku to ekscytujący czas dla fanów czeskiej marki, zwłaszcza tych, którzy wiedzą, co kryje się za literkami RS. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Druga generacja Skody Kodiaq RS otrzymała jednostkę pochodzącą z Volkswagena Golfa GTI. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

RS to skrót od "Rally Sport". Oznacza to osiągi, emocje i naprawdę niezłe wrażenia z jazdy. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Kodiaq RS świetnie radzi sobie na krętych drogach, ale równie dobrze sprawdzi się poza asfaltowymi trasami. Škoda Auto materiały prasowe

