Honda ucieka przed cłami. Civic Hybrid będzie produkowany w USA

Paula Lazarek

W obliczu nowych barier celnych wprowadzonych przez USA, Honda decyduje się na konkretny ruch: przenosi produkcję hybrydowego Civica do fabryki w Indianie. To odpowiedź na rosnące koszty importu i dowód na to, że globalna motoryzacja coraz mocniej dostosowuje się do geopolityki.