Góry śmieci, trująca chemia i bezdomni śpiący w autach. Co się dzieje z Teslą?

Chociaż Tesla kojarzy się z marką bardzo profesjonalną i dbającą o swoich klientów, to okazuje się, że nie we wszystkie punkty wyglądają jak z reklamy. Niemiecki Business Insider przekazał, że placówka Tesla Delivery Center Berlin-Brandenburg w żadnym stopniu nie przypomina nowoczesnego salonu czy zaawansowanego centrum serwisowego. Na wielopoziomowym i ogólnodostępnym parkingu w Schönefeld, niedaleko berlińskiego lotniska, pojazdy są przygotowywane i wydawane do dystrybucji. Zgodnie z ustaleniami dziennikarzy panuje tam jeden wielki chaos.

Władze Schönefeld twierdzą, że o dramatycznej sytuacji nie wiedzą, ponieważ wytyczona dla Tesli część znajduje się na terenie prywatnym. Rządzący zapowiadają audyt, którego wyniki pomogą w ustaleniu czy dochodzi do zagrożenia lub złamania przepisów. Operator obiektu, firma Goldbeck, informuje, że zgłaszała problem Tesli i wzywała do stosowania się do obowiązującego regulaminu, jednocześnie podkreślając, że nie odpowiada za działania najemcy. Sama marka do sprawy się nie odniosła.