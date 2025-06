W skrócie Eksperci porównali koszty ładowania samochodów elektrycznych w 38 krajach Europy.

Najdrożej za ładowanie płaci się w Niemczech, a najtaniej w Turcji.

Polska zajmuje 12. miejsce wśród krajów z najwyższymi kosztami ładowania elektryków.

Ceny samochodów elektrycznych wciąż są stosunkowo wysokie. Dla równowagi jednak zwraca się uwagę na fakt, że koszty ich eksploatacji są niższe w porównaniu z autami spalinowymi. Nie w każdym kraju płacimy jednak tyle samo za prąd. Jak wypada Polska?

Eksperci z serwisu porównującego ceny Switcher.ie przeanalizowali koszty ładowania samochodu elektrycznego w 38 krajach europejskich. Nie badano jednak kosztów ładowania na szybkich stacjach, ale w domu.

Dlaczego w domu? Bo tak naprawdę, o czym pisaliśmy już wielokrotnie, nie ma sensu kupowania auta elektrycznego, gdy nie mamy możliwości naładowania go w nocy we własnym garażu. Dopiero wówczas jazda staje się tania i wygodna.

Gdzie ładowanie samochodu elektrycznego jest najdroższe?

Z danych wynika, że najwięcej trzeba zapłacić za ładowanie w Niemczech. Koszt naładowania samochodu "do pełna" u naszych zachodnich sąsiadów to 25,73 euro (blisko 110 zł), co oznacza, że przejechanie 100 km kosztuje 7,06 euro (ok. 30 zł).

Na drugim miejscu w zestawieniu znajduje się Dania. Tutaj koszt pełnego ładowania to 24,56 euro (ok. 104 zł), a przejechania 100 km - 6,74 euro (ok. 29 zł). Niechlubne podium zamyka Irlandia, gdzie domowe ładowanie akumulatora do 100 proc. wiąże się z ceną 24,14 euro (ok. 103 zł). Uzupełnienie energii pozwalającej na przejechanie 100 km kosztować będzie 6,62 euro (ok. 28 zł).

W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Belgia, Czechy, Cypr, Włochy, Liechtenstein, Francja i Finlandia. Eksperci wskazują, że najdroższe ładowanie jest z reguły w krajach bogatych, gdzie wskaźnik udziału samochodów elektrycznych w rynku jest dość wysoki. W top 10 znajdują się jednak pewne wyjątki od tej zasady.

Gdzie jest najtańsze ładowanie elektryka?

A gdzie w Europie można naładować samochód elektryczny najtaniej? Najbardziej atrakcyjnym krajem na Starym Kontynencie w tej kwestii jest Turcja. Tutaj koszt pełnego naładowania samochodu elektrycznego to 4,05 euro (ok. 17 zł), a przejechania 100 km - 1,11 euro (ok. 5 zł).

Drugim państwem w tym zestawieniu jest Gruzja - ładowanie do 100 proc. pojemności akumulatora kosztuje 4,59 euro (ok. 20 zł), a uzupełnienie energii pozwalającej na przejechanie 100 km to 1,26 euro (ok. 5 zł). Na ostatnim stopniu podium znalazło się Kosowo. Tutaj koszt naładowania "do pełna" wynosi 4,87 euro (ok. 21 zł), a pokonania 100 km 1,34 euro (ok. 6 zł).

Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego w Polsce?

A jak w tym zestawieniu wypada Polska? Nasz kraj znajduje się w czołówce państw, w których ładowanie jest najdroższe - plasujemy się bowiem na 12. pozycji. Z badania wynika, że ładowanie na 100 proc. akumulatora kosztuje u nas 16,16 euro (ok. 69 zł), a takie uzupełnienie energii, by przejechać 100 km, wiąże się z wydatkiem (ok. 19 zł).

Polska należy do grona krajów, w których prąd w domowym gniazdku jest najdroższy Arkadiusz Ziółek East News

Koszt ładowania samochodu elektrycznego w domu, mówi wiele ogólnie o kosztach życia, a dokładniej - o tym, ile kosztuje użytkowanie urządzeń elektrycznych, podłączanych do własnych gniazdek. W zestawieniu konieczne było zastosowanie pewnych uproszczeń, np. w Polsce można zamienić taryfę płaską, ze stałą ceną przez całą dobę, na stopniowaną, gdy w dzień prąd jest droższy, ale w nocy tańszy, ponadto wyliczenia na głowie może postawić własna instalacja fotowoltaiczna, ale i tak widać, że Polacy za prąd płacą stosunkowo dużo. Dlaczego?

Eksperci wskazują, że na wysokość cen prądu w Europie wpływa wiele czynników. Wśród nich znalazły się podatki, miks energetyczny, a także kwestie geopolityczne. Wpływ mają również warunki pogodowe (szczególnie, jeśli prąd wytwarzany jest ze źródeł odnawialnych) czy koszty sieci.

W Polsce ponad 60 proc. prądu wciąż wytwarzane jest przez elektrownie węglowe, przez co nasz kraj musi płacić kary za emisję CO2. Kary doliczane są do cen prądu, więc ostatecznie uderzają w każdego Polaka. Dlatego tak ważne jest jak najszybsze odejście od tego źródła energii.

