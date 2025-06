Problem jest dobrze znany: ładowanie elektryka prądem stałym na Superchargerze, jak i na każdej innej ładowarce, idzie szybko do około 80 proc. pojemności baterii. Potem proces gwałtownie zwalnia. Wynika to z fizyki i chemii akumulatorów - po osiągnięciu tego poziomu ładowanie musi przejść w tryb ochronny, by nie uszkodzić baterii. Efekt? Dalsze ładowanie do 100 proc. trwa często tyle samo lub nawet dłużej niż te pierwsze 80. A to oznacza czasem wydłużanie kolejki pod stacją ładowania.