GDDKiA robi testy za testami. Dlaczego wciąż trafiamy na dziury?

Paula Lazarek

Co roku wykonuje się miliony testów, które mają na celu weryfikację materiałów używanych do budowy oraz utrzymania dróg. Od 2021 roku laboratoria GDDKiA przeprowadziły ponad 2 miliony badań, co pokazuje, jak ważne jest systematyczne monitorowanie stanu polskich tras. Ale co tak naprawdę oznaczają te testy dla codziennych użytkowników dróg?