Wówczas wykonawca rozpocznie budowę ponad 18-kilometrowego odcinka Barczewo-Biskupiec, na którego realizację przewidziano 22 miesiące. Z czasu prac wyłączony będzie jednak okres zimowy od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2028 r.

Podczas realizacji prac budowlanych wykonawca w maksymalnym stopniu wykorzysta destrukt asfaltowy pozyskany z rozbiórki istniejącej drogi DK16, ponownie wbudowując go w nową nawierzchnię. Warto również zaznaczyć, że dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii oświetlenie węzłów drogowych będzie całkowicie samowystarczalne.

S16 to ratunek dla całego regionu

Chociaż Mazury mają wiele do zaoferowania pod względem pięknej przyrody i zjawiskowych jezior, to siatka dróg pozostawia wiele do życzenia. Słabo rozwinięta infrastruktura i drogi o kiepskiej jakości są nie tylko problemem dla przyjeżdżających turystów, ale przede wszystkim mieszkańców tego regionu.