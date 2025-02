Fatalne wieści dla producentów. Europejczycy gotowi na auta z Chin

Firma analityczno-doradcza Escalent zapytała 1600 europejskich kierowców z pięciu największych rynków motoryzacyjnych Starego Kontynentu o ich stosunek do chińskich samochodów. A ankietach padło niedyskretne pytanie – o ile tańszy musiałby być samochód chińskiego producenta, by zachęcić nas do wizyty w salonie. Odpowiedzi, zwłaszcza te udzielone przez młodsze osoby, to kubeł zimnej wody na głowy europejskich producentów.