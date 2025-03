Pierwszym modelem marki, który zadebiutował na rynku europejskim, był Leapmotor T03. Na miejsce jego montażu wybrano polski zakład w Tychach - konkretnie tę samą linię produkcyjną, gdzie przez blisko dwie dekady powstawał kultowy Fiat 500. Montaż pojazdu odbywa się tam w systemie SKD, co oznacza składanie auta z gotowych komponentów importowanych z Chin. Początkowo taki sam plan dotyczył większego modelu Leapmotor B10 - miejskiego SUV-a segmentu C, bazującego na zaawansowanej platformie LEAP 3.5. Wszystko jednak wskazuje na to, że realizacja tych założeń nie dojdzie do skutku.