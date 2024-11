Tak Chińczycy ukarali Polaków. Miały być miejsca pracy, ale nie będzie

Niedawno polskie media obiegła niepokojąca informacja dotycząca chińskich inwestycji w Tychach. Producent Leapmotor, działając we współpracy z nadzorującym go koncernem Stellantis, miał całkowicie wycofać swoje plany inwestycyjne w Polsce. Powodem decyzji miała być uchwała Unii Europejskiej o nałożeniu ceł na chińskie samochody elektryczne oraz stanowisko Polski w tej sprawie. W konsekwencji, od dawna planowana produkcja małego elektrycznego modelu T03 miała nie dojść do realizacji.

O komentarz w sprawie decyzji Leapmotor i sytuacji polskiego zakładu w Tychach poprosiliśmy wówczas przedstawicieli polskiego oddziału Stellantisa. Wtedy też rzeczniczka prasowa fabryk Stellantisa w Polsce Agnieszka Brania w dość nieoczywisty sposób zanegowała powyższe informacje.

Montaż modelu T03 w Tychach przebiega w normalnym, oczekiwanym tempie, a obecnie znajduje się w fazie osiągania docelowej prędkości linii produkcyjnej. poinformowała Interię Agnieszka Brania

Można było zatem przypuszczać, że pod pojęciem "wstrzymania inwestycji" chodziło o przyszłe przedsięwzięcia, w tym ewentualną produkcję kolejnych modeli oraz rewizję planu wejścia Leapmotor na polski rynek na początku 2025 roku. Niestety wszystko wskazuje, że mieliśmy rację.

Polska straci jeden z modeli Leapmotor. To kara od Chinczykow

Według informacji podanych przez agencję Reutera, Stellantis i jego chiński partner Leapmotor zrezygnowali z planów produkcji drugiego modelu elektrycznego w fabryce Stellantis w Tychach. Chodzi o model B10, który został zaprezentowany na tegorocznym salonie samochodowym w Paryżu. Elektryczny crossover uznano wówczas za symboliczne osiągnięcie współpracy między Europą a Chinami, a jego produkcja w Polsce miała być potwierdzeniem tego sukcesu.

Według anonimowych źródeł zaznajomionych ze sprawą - zmiana planów produkcyjnych była efektem decyzji chińskiego rządu, który nakazał producentom samochodów wstrzymanie dużych inwestycji w krajach europejskich głosujących za wprowadzeniem ceł. Wśród nich znalazła się także Polska.

W ramach "kary" dla Polski, spółka ma rzekomo rozważać przeniesienie produkcji modelu B10 do fabryki Stellantis w Eisenach w Niemczech, w której powstają modele Opla, a także zakładu w Trnavie na Słowacji. Jak podkreślają dziennikarze Reutera - te kraje nie poparły ceł na chińskie elektryki. Zarówno Stellantis, jak i Leapmotor nie ujawniły jednak, gdzie oficjalnie będzie produkowany model B10. Dotychczas nie opublikowano także oficjalnego komentarza w tej sprawie.