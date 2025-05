Amerykański koncern boryka się z wyzwaniami finansowymi w swoim oddziale w Niemczech, które mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka bankructwa.

Fabryka samochodów w Kolonii powstała w 1931 r. i obecnie jest jednym z najbardziej efektywnych zakładów Forda w Europie, koncentrującym się na produkcji aut elektrycznych. Niedawno amerykański koncern zainwestował 2 mld dolarów w jej przebudowę, aby dostosować linię produkcyjną do montażu modeli zeroemisyjnych. Chęć rozwoju i dostosowania się do obowiązujących trendów nie okazała się jednak przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Pod koniec listopada 2024 r. Ford ogłosił, że do końca 2027 r. zamierza zwolnić 4 tys. pracowników w Europie, głównie w Niemczech i Wielkiej Brytanii.