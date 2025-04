Kierowcy wierzą w mity. Zamiast napić się mniej alkoholu wybierają prysznic

Światowy Dzień Trzeźwości zwraca uwagę na problem pijanych kierowców, którzy w 2024 roku spowodowali 1201 wypadków. Mimo malejącej liczby wypadków, edukacja na temat ryzyk związanych z alkoholem jest wciąż konieczna.

Badania wskazują, że młodzi Polacy ograniczają konsumpcję alkoholu, ale dane policyjne pokazują, że udział nietrzeźwych kierowców w wypadkach pozostaje wysoki.

Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu grożą surowe kary, włącznie z konfiskatą pojazdu.

W 2024 r. policjanci zatrzymali ponad 91,3 tys. kierowców pod wpływem alkoholu. Na tę liczbę składają się zarówno osoby prowadzące pojazdy w stanie po użyciu alkoholu, jak i w stanie nietrzeźwości. Łącznie funkcjonariusze przeprowadzili ponad 16 milionów kontroli trzeźwości kierowców. Oznacza to, że każdego dnia odnotowywano średnio aż 250 przypadków prowadzenia pojazdu na podwójnym gazie.

Pijani kierowcy spowodowali w ubiegłym roku 1201 wypadków, w których zginęło 151 osób, a 1428 zostało rannych. Niemniej jednak cieszyć może fakt, że liczba zdarzeń spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu maleje - w 2023 r. doszło do 1600 wypadków, w których śmierć poniosło 251 osób, a 1741 zostało rannych.

Alkohol jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego

Problem pijanych kierowców na drogach całego świata wciąż pozostaje poważnym wyzwaniem. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje, że alkohol jest jednym z kluczowych czynników ryzyka dla zdrowia publicznego. Nawet niewielka dawka tej substancji realnie wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego, dlatego konieczne jest wzmocnienie działań edukacyjnych i prewencyjnych. Potwierdzają to również policyjne statystyki - każdego tygodnia na polskich drogach policja zatrzymuje ponad 1 tys. nietrzeźwych kierowców.

Polacy sami się oszukują. Niby piją mniej, a wypadków jest coraz więcej

Zgodnie z danymi przekazanymi przez firmę AlcoSense, aż 40,3 proc. respondentów w wieku 18-24 lat zadeklarowało znaczne ograniczenie spożycia alkoholu. W grupie wiekowej 25-34 lat odsetek ten wyniósł aż 51 proc. Teoretycznie pijemy mniej, co powinno przekładać się również na spadek liczby wypadków powodowanych przez nietrzeźwych kierowców.

Nieco innego zdania są jednak policyjne statystyki - pierwsza grupa, zgodnie z danymi za 2024 r., była odpowiedzialna za 14,2 proc. wypadków, a druga aż za 41 proc. zdarzeń z udziałem alkoholu.

Znacznym problemem pozostaje niedostateczna wiedza społeczeństwa dotycząca tematu metabolizowania alkoholu i jego oddziaływania na organizm. 15 proc. uczestników badania AlcoSense błędnie zakłada możliwość prowadzenia pojazdu już po godzinie od spożycia półlitrowego piwa lub kieliszka wina. Nawet taka ilość alkoholu może spowodować u kierowcy spowolnienie reakcji i dekoncentrację, podczas gdy on sam będzie przekonany o swojej gotowości do prowadzenia. Ta subiektywna ocena, w połączeniu z nieprawidłowymi przekonaniami i powszechnymi mitami, często prowadzi do tragicznych wypadków

Co trzeci kierowca przyznaje, że prowadził pojazd nie będąc pewnym stanu swojej trzeźwości

Aż 27 proc. Polaków przyznaje, że prowadziło pojazd, nie będąc pewnym swojego stanu trzeźwości. To moment, w którym kategorycznie nie powinniśmy siadać za kierownicą bez uprzedniego przebadania się, chociażby na pobliskim komisariacie policji.

Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości co do swojego samopoczucia, należy je traktować jako wyraźny sygnał, że nie wolno prowadzić pojazdu.

Taki wynik powinien wyjść na alkomacie, aby móc wsiąść za kierownicę. Michał Janiszyn INTERIA.PL

Kierowcy wierzą w mity. Zamiast napić się mniej alkoholu wybierają prysznic

Kierowcy wciąż błędnie wierzą i powielają od lat funkcjonujące mity na temat sposobów na szybsze wytrzeźwienie. 15 proc. badanych błędnie zakłada, że można wsiąść za kierownicę już godzinę po wypiciu półlitrowego piwa lub kieliszka wina. Standardowo przyjmuje się, że zdrowa wątroba metabolizuje około 10 gramów czystego alkoholu na godzinę. W praktyce jednak czas ten zależy od wielu czynników, m.in. masy ciała, płci, wieku czy ogólnej kondycji zdrowotnej. Picie kawy, intensywny wysiłek fizyczny czy zimny prysznic to mity. Nie istnieje skuteczna metoda, która rzeczywiście przyspieszyłaby proces trzeźwienia.

Co trzeci posiadacz prawa jazdy uważa, że najskuteczniejszym sposobem na szybsze wytrzeźwienie jest któryś z wyżej wymienionych. To jasno pokazuje, jak ważne są działania edukacyjne zwiększające społeczną świadomość na temat wpływu alkoholu na organizm i bezpieczeństwo na drodze.

Po spożyciu alkoholu możemy jedynie czekać aż organizm go usunie. Nie należy wierzyć w żadne sztuczki czy subiektywne odczucia. W przypadku wątpliwości odnośnie do swojego stanu, najlepszym wyjściem będzie wykonanie badania dobrym jakościowo i skalibrowanym alkomatem. Natomiast w sytuacji, kiedy wiemy, że np. następnego dnia będziemy musieli usiąść za kierownicą, najlepiej nie pić w ogóle. Światowy Dzień Trzeźwości jest doskonałą okazją, aby o tym przypomnieć

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu 2025?

W Polsce dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi 0,2 promila. Wynik od 0,2 do 0,5 promila oznacza, że kierowca znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, co stanowi wykroczenie. Wartości powyżej 0,5 promila wskazują na stan nietrzeźwości, który jest przestępstwem zgodnie z art. 178a §1 Kodeksu karnego.

Za jazdę po użyciu alkoholu ustawodawca przewiduje grzywnę w wysokości od 2,5 tys. zł do 30 tys. zł, zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat, 15 punktów karnych, a także możliwość orzeczenia kary aresztu do 30 dni.

Znacznie surowsze konsekwencje grożą kierowcy prowadzącemu pojazd w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat, zakaz prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 3 lat, świadczenie pieniężne w wysokości od 5 tys. zł do 60 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także 15 punktów karnych. W przypadku recydywy sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Konfiskata samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu w 2025 roku

Zgodnie z najnowszymi przepisami, za jazdę pod wpływem alkoholu sąd może orzec przepadek pojazdu jeśli stężenie alkoholu we krwi kierowcy przekroczy 1,5 promila lub w przypadku, gdy kierujący spowoduje wypadek w stanie nietrzeźwości.

Jeśli pojazd nie należy do sprawcy (np. jest własnością innej osoby, znajduje się w leasingu lub został zniszczony), sąd orzeknie przepadek jego równowartości na dzień zdarzenia.

