Przez ostatnie lata polscy kierowcy wchodząc do salonów przywykli do myśli, że "tanio to już było". Kryzysy łańcuchów dostaw i inflacja wybiły ceny nowych samochodów na poziomy wcześniej nieosiągalne dla przeciętnego klienta. Jednak najnowsze dane rynkowe sugerują gwałtowną zmianę układu sił.

50 tysięcy złotych różnicy. Liczby, które bolą Europę

Głównym orężem chińskich producentów w walce o serca (i portfele) Polaków pozostaje cena. Dane przytoczone w raporcie EFL "Czy chińska motoryzacja zdobyła globalny rynek?" są bezlitosne dla tradycyjnych marek: w pierwszych trzech kwartałach 2025 roku średnia cena sprzedaży samochodu chińskiej marki w Polsce wyniosła 137 442 zł. W tym samym czasie średnia rynkowa wszystkich nowych aut wyniosła 186 397 zł.

Różnica wynosząca blisko 50 tysięcy złotych to dla wielu kupujących argument ostateczny. To równowartość kilkuletniego zapasu paliwa lub zakupu drugiego, małego auta używanego. Co więcej, Chińczycy stosują agresywną strategię "wszystko w cenie". Podczas gdy u europejskich producentów dopłacasz za kamerę cofania, nawigację czy podgrzewane fotele, w markach takich jak MG, Omoda czy BYD te elementy bardzo często są standardem, nierzadko uzupełnionym o takie gadżety jak systemy do karaoke czy zaawansowane oczyszczacze powietrza.

Koszmar logistyka: Muszą sprzedawać, by przeżyć

Dlaczego auta z Chin są tak tanie? Raport EFL rzuca światło na kulisy, które mogą niepokoić konkurencję. Chiński przemysł motoryzacyjny pada ofiarą własnego sukcesu - gigantyczna produkcja doprowadziła do ogromnej nadpodaży na tamtejszym rynku. Fabryki w Państwie Środka wykorzystują obecnie niespełna połowę swoich mocy produkcyjnych.

Dla producentów oznacza to jedno: muszą wypychać auta na eksport, nawet godząc się na minimalne marże, byle tylko nie zatrzymać linii montażowych. To "ucieczka do przodu", która wywołuje globalną wojnę cenową. Nawet unijne cła wyrównawcze (sięgające nawet 35,3 proc.) nie są w stanie zatrzymać tego trendu, bo chińscy giganci po prostu "biorą je na siebie", by nie stracić konkurencyjności w salonach.

Polska kocha okazje. MG HS "czarnym koniem" rankingu

Wiele osób wciąż uważa, że chińskie auta to margines rynku. Dane z raportu EFL mówią co innego: w październiku 2025 roku udział chińskich marek w polskim rynku nowych aut osobowych sięgnął rekordowe 10 proc.

Prawdziwym fenomenem jest MG HS. Model ten w październiku 2025 r. awansował na 6. miejsce wśród najpopularniejszych modeli samochodów w Polsce, wyprzedzając legendy europejskiej motoryzacji. Polacy przestali bać się "egzotyki", widząc w niej realną alternatywę dla coraz droższych propozycji z Niemiec czy Francji.

Pułapka "taniego" auta? Wielka selekcja dopiero przed nami

Choć obecnie klient korzysta na stabilizacji cen, przyszłość może być trudna dla samych producentów. Według prognoz cytowanych w raporcie, do 2030 roku z obecnych w Chinach blisko 130 lokalnych marek na rynku przetrwa jedynie około 15 najsilniejszych.

Dlatego polscy przedsiębiorcy wciąż zachowują dystans - tylko 15 proc. z nich wskazuje chińskie marki jako preferowane do floty. Głównym hamulcem nie jest już jakość, lecz obawa o tzw. wartość rezydualną (za ile sprzedam to auto po 4 latach?) oraz dostępność części zamiennych w razie awarii.

Niezależnie od obaw, jedno jest pewne: chińska ofensywa skutecznie "schłodziła" polskie salony. Czas bezkarnych podwyżek przeszedł do historii, a europejskie koncerny muszą teraz znaleźć sposób jak produkować taniej, by nie oddać rynku walkowerem.

