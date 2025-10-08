W skrócie Samochód MG HS, to pierwszy produkowany przez chińską markę pojazd, jaki trafił do dziesiątki najlepiej sprzedających się nowych aut w Polsce.

We wrześniu odnotowano rekordową liczbę rejestracji chińskich samochodów, z ponad 4,4 tys. sprzedanych pojazdów, co stanowi ponad 540 proc. wzrost względem ubiegłego roku.

Chińskie marki, takie jak Omoda, Jaecoo, BYD i BAIC, coraz silniej zaznaczają swoją obecność na polskim rynku, wyprzedzając w sprzedaży uznane europejskie i japońskie firmy.

We wrześniu na polskie drogi wyjechało blisko 50 tys. nowych aut. To najlepszy wrześniowy wynik w historii notowań. Ubiegły miesiąc przyniósł też inny rekord. Pierwszy raz w zestawieniu dziesięciu najchętniej kupowanych nowych aut w Polsce znalazł się model chińskiego producenta - MG HS.

Z danych IBRM Samar wynika, że we wrześniu zarejestrowano w Polsce dokładnie 4 419 samochodów chińskich marek. To o rekordowe 540 proc. więcej niż we wrześniu ubiegłego roku. W sumie, od początku roku do końca września, w naszym kraju zarejestrowano już 25,9 tys. samochodów chińskich producentów. Biorąc pod uwagę, że na polskie drogi trafiło w tym roku już ponad 477 tys. aut osobowych, udział chińskich marek w ogóle rejestracji samochodów w Polce w szybkim tempie zbliża się do 7 proc.

MG rozbiło bank. Czerwona lampka właśnie się zapaliła

Największymi beneficjentami takiego stanu rzeczy zdają się być dealerzy MG. Przy skumulowanym wyniku ponad 10,1 tys. tegorocznych rejestracji marka ma dziś ponad 74 proc. w całym rynku chińskich aut Polsce. Lokomotywą sprzedaży pozostaje flagowy SUV - MG HS, który we wrześniu awansował do pierwszej dziesiątki najchętniej kupowanych nowych aut w Polsce. To o tyle symptomatyczne, że do tej pory MG HS systematycznie pojawiał się w takim zestawieniu dotyczącym klientów indywidualnych (we wrześniu na 6. pozycji).

Teraz, jak wynika z danych IBRM Samar, MG HS znalazł się na 9. pozycji ogólnego zestawienia wyprzedzając - zamykającą pierwszą dziesiątkę - Toyotę Yaris.

10 najchętniej kupowanych nowych samochodów w Polsce we wrześniu:

Toyota Corolla - 2198 rejestracji,

Skoda Octavia - 2079 rejestracji,

Kia Sportage - 1218 rejestracji,

Toyota RAV4 - 1078 rejestracji,

Toyota C-HR - 1059 rejestracji,

Toyota Yaris Cross - 1028 rejestracji,

Volkswagen T-Roc - 986 rejestracji,

Toyota Corolla Cross - 973 rejestracji,

MG HS - 794 rejestracji,

Toyota Yaris - 783 rejestracje

Wrzesień był dla nas przełomowy. MG HS po raz pierwszy trafił do TOP10 najchętniej wybieranych modeli w Polsce, co pokazuje rosnące zainteresowanie naszym flagowym SUV-em. Jednocześnie niedawno zaprezentowaliśmy nowy MG HS Hybrid+, który spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem

Sama marka sklasyfikowana została na 14. miejscu pod względem ilości rejestracji we Wrześniu. Wynik z ubiegłego miesiąca - 1313 sprzedanych samochodów - stawią ją wyżej niż np.:

15. Cuprę (966 rejestracji),

16. Nissana (930 rejestracji),

17. Peugeota (854 rejestracje),

18. Opla (805 rejestracji),

19. Citroena (745 rejestracji),

20. Suzuki (550 rejestracji).

Najpopularniejsze chińskie auta w Polsce. Omoda i Jaecoo łapią wiatr w żagle

O rekordowym wrześniu rekordowych wynikach mówić też można w stosunku do marek Omoda, Jaecoo i BYD. Omoda sklasyfikowana została na 21. miejscu zestawienia najchętniej wybieranych marek w Polsce z wynikiem 734 rejestracji. Od początku roku na nasze drogi trafiło już ponad 5 189 aut tej marki.

Tuż za nią uplasowała się siostrzana marka koncernu Chery - Jaecoo. We wrześniu zarejestrowano w Polsce 640 samochodów chińskiego producenta. Skumulowany wynik rejestracji od początku stycznia to już 4252 samochody. W pierwszej trzydziestce najczęściej rejestrowanych marek znajdziemy też jeszcze chińskie BYD (3547 rejestracji od początku roku) i BAIC (3 456 rejestracji od początku roku.

Oznacza to, że Omoda i Jaecoo wyprzedziły w rankingu rejestracji m.in. Mazdę, a BYD i BAIC zanotował lepsze wyniki niż chociażby Honda, Tesla czy Seat.

