Chery Tiggo 8 to samochód z segmentu D-SUV. Pod względem gabarytów zbliża się do takich modeli jak Hyundai Santa Fe czy Skoda Kodiaq . Ma 4725 mm długości, 1860 mm szerokości i 1705 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2710 mm, a prześwit 166 mm. To oznacza sporą przestrzeń w kabinie, choć producent uczciwie zaznacza, że konfiguracja siedzeń to raczej układ 5+2 niż pełnoprawne 7 miejsc.

Pierwsze egzemplarze Tiggo 7 i Tiggo 8 są już w drodze do Polski. Oficjalna premiera planowana jest na czerwiec, a sprzedaż ma ruszyć w drugiej połowie roku. Jeśli potwierdzą się zapowiedzi, Chery Tiggo 8 może być jednym z najtańszych SUV-ów 7-miejscowych na rynku - i jednym z najlepiej wyposażonych w tej cenie. Dziś siedmiomiejscowy SUV pokroju Hyundaia Santa Fe, czy Volkswagena Tayrona kosztuje co najmniej 180 tys. zł. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, Chery Tiggo w wersji spalinowej powinno kosztować ok. 33 tys. euro, czyli ok. 140 tys. zł. Nawet jeśli w topowej odmianie będzie kosztowało ok. 160 tys. zł, ma ogromną szansę namieszać na rynku.