Opony zimowe z kolcami - dlaczego generują tak duże koszty?

Opony z kolcami to ogumienie, w którego bieżnik wprasowane są metalowe wkręty zwiększające przyczepność na oblodzonej nawierzchni. Choć sprawdzają się w warunkach skrajnego oblodzenia, na suchym i mokrym asfalcie działają jak frez i wyrywają cząstki nawierzchni, prowadząc do jej przyspieszonego zużycia.

Według raportu Washington State Transportation Commission (WSTC) szkody spowodowane przez opony z kolcami generują roczne koszty napraw na poziomie 20-29 mln dolarów, czyli około 80-115 mln zł wyłącznie na autostradach stanowych. Do tego dochodzą wydatki na drogi lokalne.

Tymczasem aktualna opłata za korzystanie z takich opon wynosi jedynie 5 dolarów, około 20 zł. W ciągu roku daje to wpływy rzędu 315 tys. dolarów, czyli mniej niż 2 proc. kwoty potrzebnej na pokrycie uszkodzeń. Różnica między kosztami a wpływami jest tak duża, że w ocenie urzędników obecny system nie ma ekonomicznego sensu.

Zakaz opon z kolcami - argumenty dotyczące bezpieczeństwa

Oprócz kwestii finansowych raport podważa również skuteczność opon z kolcami. Badania realizowane ponad 20 lat temu wykazały, że ich najlepsze właściwości trakcyjne występują dokładnie w okolicach 0 st. C. W miarę spadku lub wzrostu temperatury ich efektywność maleje.

W tym czasie technologia opon zimowych przeszła ogromny postęp. Dzisiejsze modele bez kolców oferują lepszą pracę w niskich temperaturach, skuteczniejsze odprowadzanie wody i błota pośniegowego i znacznie mniejsze zużycie nawierzchni.

Autorzy raportu podkreślają, że argumenty za używaniem opon z kolcami są coraz słabsze, szczególnie biorąc pod uwagę, że współczesne opony zimowe premium radzą sobie na śliskiej nawierzchni porównywalnie dobrze, a na odcinkach czarnych dróg zdecydowanie przewyższają ogumienie z metalowymi wkrętami.

W stanie Waszyngton opony z kolcami są dozwolone jedynie od 1 listopada do 31 marca. Kierowcy używający ich poza tym okresem muszą liczyć się z mandatem 137 dolarów, czyli około 550 zł.

Propozycje zmian - wyższe opłaty i stopniowy zakaz opon z kolcami

Komisja transportowa rekomenduje dwa scenariusze - podniesienie opłaty z 5 do 50 dolarów (z ok. 20 zł do ok. 200 zł) i przemianowanie jej na "opłatę za niszczenie nawierzchni" oraz stopniowe wycofanie opon z kolcami w ciągu dwóch lat.

Nowa opłata miałaby częściowo pokryć koszty napraw dróg i zniechęcić kierowców do stosowania opon z kolcami. W praktyce oznaczałoby to stopniowy koniec ich używania, szczególnie że ich popularność już teraz spada z powodu nowoczesnych alternatyw.

Warto dodać, że w przeszłości próby wprowadzenia zakazu nie uzyskiwały poparcia. Ostatnie podejście miało miejsce w 2019 r., jednak nie wyszło poza etap komisji. Obecnie, przy rosnących kosztach infrastrukturalnych, szanse na zmianę prawa są oceniane jako znacznie wyższe.

