W skrócie Wschodnia Obwodnica Warszawy to ostatni brakujący odcinek ringu wokół stolicy, którego realizacja opóźnia się od ponad dekady.

Po latach sporów i problemów z decyzjami środowiskowymi, inwestor postanowił rozpocząć procedury od początku, wycofując dotychczasowe wnioski.

Obecnie trwa przetarg na wykonanie nowej dokumentacji i wybranie wariantu przebiegu trasy, a rozstrzygnięcie tej fazy planowane jest na 2026 rok.

Co ze Wschodnią Obwodnicą Warszawy?

Pierwotnie planowano, że fragment Wschodniej Obwodnicy Warszawy będzie składał się z dwóch fragmentów: Drewnica - Ząbki oraz Ząbki - Warszawa Wschód. Niestety proces uzyskania decyzji środowiskowych trwał 10 lat. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postanowiła wyjść z tego impasu. Tłumaczono, że niezależnie od tego, jaki byłby wynik całej sprawy, i tak konieczna byłaby aktualizacja dokumentacji. Z tego też względu w marcu 2025 r. drogowcy wycofali wnioski o wydanie decyzji środowiskowych dla dwóch wyżej wymienionych fragmentów. Postanowiono zacząć wszystko od początku.

W czerwcu 2025 r. ogłoszono nowy przetarg na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz uzyskanie decyzji środowiskowej, tym razem już dla jednego odcinka: Drewnica - Warszawa Wschód. W przetargu swoje oferty złożyło dziewięć firm. Najbardziej atrakcyjna cenowo została wyceniona na 6 019 435,50 zł. Najwyższa kwota, jakiej oczekuje jedna z firm za wykonanie zadania, jest dwa razy wyższa. Wynosi 14 655 327 zł. Na realizację inwestycji drogowcy zarezerwowali sobie 6 916 905 zł, co oznacza, że tylko dwie oferty plasują się poniżej tej kwoty.

Kiedy umowa z nowym wykonawcą?

Obecnie trwa analiza i ocena złożonych propozycji. Oferty będą badane i oceniane przede wszystkim w odniesieniu do kryterium ceny (40 proc.). Oprócz tego brane pod uwagę będą również m.in. doświadczenie projektanta drogowego (15 proc.) czy doświadczenie zespołu geologicznego (10 proc.). Wyłoniona firma będzie miała za zadanie opracować dokumentację zawierającą wariantowe poprowadzenie Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Przeanalizowane zostaną możliwe warianty przebiegu, z naciskiem na rozwiązania tunelowe.

Drogowcy zakładają, że, w przypadku braku odwołań, umowa z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana w drugim kwartale 2026 roku. Na realizację zadania wykonawca będzie miał 48 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dlaczego ciągle nie ma Wschodniej Obwodnicy Warszawy?

Sprawa realizacji liczącego zaledwie kilkanaście kilometrów fragmentu brakującego do ukończenia ringu wokół Warszawy ciągnie się już 10 lat. W lipcu 2015 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla dwóch odcinków Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Blisko dwa lata później Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał postępowania do RDOŚ w Białymstoku. Początkowo wydawało się, że inwestycja nabiera tempa, bo już w grudniu 2018 roku wydane zostały stosowne decyzje środowiskowe. W lutym 2021 r. jednak obie te decyzje GDOŚ uchylił w całości i umorzył postępowania prowadzone przez RDOŚ w Białymstoku. Uznano bowiem, że właściwym organem dla wydania decyzji powinien być RDOŚ w Warszawie.

W efekcie GDDKiA, wraz z kilkoma innymi instytucjami, zaskarżyła decyzje GDOŚ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten, w dwóch wyrokach dla każdego z odcinków, uchylił decyzję GDOŚ oraz przekazał sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten z kolei cofnął sprawę do ponownego rozpatrzenia przez WSA.

W konsekwencji w październiku 2023 r. WSA skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez GDOŚ. Decyzja dotyczyła fragmentu Drewnica - Ząbki. Z kolei 30 stycznia 2024 roku zapadł drugi wyrok, który w całości uchylił zaskarżoną decyzję RDOŚ w Białymstoku i umorzył postępowanie prowadzone przez RDOŚ. Akta trafiły do GDOŚ. W tym przypadku sprawa dotyczyła fragmentu Ząbki - Warszawa Wschód.

Jeśli chodzi o odcinek Drewnica - Ząbki 7 listopada 2024 r. NSA uchylił wyrok WSA w Warszawie z 20 października 2023 r. i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez WSA. 21 marca 2025 r. natomiast WSA oddalił złożone w 2021 r. skargi na decyzję GDOŚ, a 27 marca 2025 r. GDOŚ przekazał warszawskiemu RDOŚ sprawę wycofania wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej oraz umorzenia postępowania, zgodnie z wyrokiem WSA. Drogowcy podjęli jednak decyzję o wycofaniu obu wniosków o uzyskanie decyzji środowiskowej tłumacząc to skomplikowanym stanem formalno-prawnym oraz koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej.

