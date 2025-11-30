W skrócie GDDKiA ogłasza przetarg na nowy odcinek obwodnicy Zamościa, planowany na 12 km długości i dwie jezdnie w każdym kierunku.

Prace nad trasą S17 postępują, a na kilku odcinkach ruszyły już roboty budowlane.

Docelowo droga ekspresowa S17 ma połączyć Warszawę z granicą Ukrainy, osiągając łączną długość około 320 km.

28 listopada GDDKiA przekazała ogłoszenie o postępowaniu do Dziennika Urzędowego UE, a w przyszłym tygodniu pojawi się ono na platformie zakupowej. Mowa o 12-kilometrowym odcinku, który rozpocznie się za planowanym węzłem Zamość Sitaniec, zrealizowanym w ramach budowy poprzedzającego fragmentu S17. Zgodnie z planem, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 843 - nieopodal miejscowości Łapiguz - powstanie węzeł Zamość Północ, a następnie trasa przetnie istniejącą linię kolejową między Szopinkiem a miejscowością Reforma. Odcinek zakończy się w okolicach Jarosławca i połączy z budowanym węzłem Zamość Wschód.

Rusza przetarg na budowę obwodnicy Zamościa. Dwa pasy w obu kierunkach

Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji powstaną również obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego, oświetlenie, przejścia dla zwierząt oraz system odwodnienia. Dodatkowo 12-kilometrowy odcinek otrzyma urządzenia ochrony środowiska i infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego.

GDDKiA planuje, że oferty zostaną otwarte w lutym, natomiast podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi dopiero w drugiej połowie 2026 r.

Prace na S17 trwają. Z centrum Polski do granicy z Ukrainą

Budowa drogi ekspresowej między węzłem Piaski Wschód a Hrebenne podzielona jest na dziewięć odcinków o łącznej długości 115 km. GDDKiA przekazała, że na sześć z nich podpisano już umowy z wykonawcami, jednak zaawansowanie prac różni się między odcinkami, co wynika m.in. z terminów podpisania kontraktów i uzyskania decyzji ZRID.

Aktualny stan drogi ekspresowej S17. GDDKiA

W wakacje rozpoczęły się roboty na fragmentach Zamość Wschód - Zamość Południe oraz Tomaszów Lubelski Południe - Hrebenne o łącznej długości 30 km. Niebawem wydana zostanie również decyzja ZRID dla odcinka od Zamościa Południe do Tomaszowa Lubelskiego (18,5 km). Dodatkowo GDDKiA złożyła wnioski do Wojewody Lubelskiego o wydanie ZRID dla fragmentów Piaski Wschód - Łopiennik (16,3 km), Krasnystaw - Izbica (18,8 km) oraz Izbica - Zamość Sitaniec (9,9 km).

S17 z Warszawy do Zamościa. Trasa będzie miała 320 km

S17 prowadzi z centrum Polski do granicy z Ukrainą i pełni kluczową rolę zarówno dla ruchu krajowego, jak i międzynarodowego. Obecnie trasa łączy Warszawę z Lublinem, a w niedalekiej przyszłości połączy również stolicę z Zamościem i przejściem granicznym w Hrebennem.

Aktualnie kierowcy mają do dyspozycji około 170 km drogi - od węzła Warszawa Wschód do węzła Piaski Wschód - oraz niemal 10-kilometrową obwodnicę Tomaszowa Lubelskiego. Docelowo S17 - od skrzyżowania z S8 nieopodal stolicy- będzie mieć około 320 km długości, wliczając wspólny przebieg z trasą S12 między węzłami Kurów Zachód i Piaski Wschód.

