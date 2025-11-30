GDDKiA nie zwalnia tempa. Rusza przetarg na kolejny odcinek drogi S17
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zatrzymuje się nawet na chwilę. Co rusz do użytku kierowców oddawane są kolejne odcinki dróg, a także ogłaszane są przetargi na budowę nowych fragmentów. Rusza postępowanie na zaprojektowanie i budowę północno-wschodniego obejścia Zamościa.
W skrócie
- GDDKiA ogłasza przetarg na nowy odcinek obwodnicy Zamościa, planowany na 12 km długości i dwie jezdnie w każdym kierunku.
- Prace nad trasą S17 postępują, a na kilku odcinkach ruszyły już roboty budowlane.
- Docelowo droga ekspresowa S17 ma połączyć Warszawę z granicą Ukrainy, osiągając łączną długość około 320 km.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
28 listopada GDDKiA przekazała ogłoszenie o postępowaniu do Dziennika Urzędowego UE, a w przyszłym tygodniu pojawi się ono na platformie zakupowej. Mowa o 12-kilometrowym odcinku, który rozpocznie się za planowanym węzłem Zamość Sitaniec, zrealizowanym w ramach budowy poprzedzającego fragmentu S17. Zgodnie z planem, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 843 - nieopodal miejscowości Łapiguz - powstanie węzeł Zamość Północ, a następnie trasa przetnie istniejącą linię kolejową między Szopinkiem a miejscowością Reforma. Odcinek zakończy się w okolicach Jarosławca i połączy z budowanym węzłem Zamość Wschód.
Rusza przetarg na budowę obwodnicy Zamościa. Dwa pasy w obu kierunkach
Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji powstaną również obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego, oświetlenie, przejścia dla zwierząt oraz system odwodnienia. Dodatkowo 12-kilometrowy odcinek otrzyma urządzenia ochrony środowiska i infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego.
GDDKiA planuje, że oferty zostaną otwarte w lutym, natomiast podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi dopiero w drugiej połowie 2026 r.
Prace na S17 trwają. Z centrum Polski do granicy z Ukrainą
Budowa drogi ekspresowej między węzłem Piaski Wschód a Hrebenne podzielona jest na dziewięć odcinków o łącznej długości 115 km. GDDKiA przekazała, że na sześć z nich podpisano już umowy z wykonawcami, jednak zaawansowanie prac różni się między odcinkami, co wynika m.in. z terminów podpisania kontraktów i uzyskania decyzji ZRID.
W wakacje rozpoczęły się roboty na fragmentach Zamość Wschód - Zamość Południe oraz Tomaszów Lubelski Południe - Hrebenne o łącznej długości 30 km. Niebawem wydana zostanie również decyzja ZRID dla odcinka od Zamościa Południe do Tomaszowa Lubelskiego (18,5 km). Dodatkowo GDDKiA złożyła wnioski do Wojewody Lubelskiego o wydanie ZRID dla fragmentów Piaski Wschód - Łopiennik (16,3 km), Krasnystaw - Izbica (18,8 km) oraz Izbica - Zamość Sitaniec (9,9 km).
S17 z Warszawy do Zamościa. Trasa będzie miała 320 km
S17 prowadzi z centrum Polski do granicy z Ukrainą i pełni kluczową rolę zarówno dla ruchu krajowego, jak i międzynarodowego. Obecnie trasa łączy Warszawę z Lublinem, a w niedalekiej przyszłości połączy również stolicę z Zamościem i przejściem granicznym w Hrebennem.
Aktualnie kierowcy mają do dyspozycji około 170 km drogi - od węzła Warszawa Wschód do węzła Piaski Wschód - oraz niemal 10-kilometrową obwodnicę Tomaszowa Lubelskiego. Docelowo S17 - od skrzyżowania z S8 nieopodal stolicy- będzie mieć około 320 km długości, wliczając wspólny przebieg z trasą S12 między węzłami Kurów Zachód i Piaski Wschód.