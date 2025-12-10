Spis treści: Używany Ford Focus III - opinia TÜV Używane BMW X5/X6 w raporcie TÜV Używana Dacia Sandero - opinia TÜV Używana Dacia Duster I generacji według TÜV Używane BMW serii 5 w raporcie TÜV

Czerwony kolor przy ocenie usterkowości w grupie 8- i 9-letnich samochodów znajdziemy zarówno przy modelach premium, jak i popularnych. Poniżej lista aut, które w tym przedziale wiekowym osiągnęły najgorsze wyniki (procent egzemplarzy z usterkami plus średni przebieg)

Kia Picanto - 21,7 proc. usterek, 76 tys. km

Opel Insignia - 21,7 proc. usterek, 147 tys. km

Peugeot 2008 - 21,7 proc. usterek, 89 tys. km

Hyundai i30 - 22,0 proc. usterek, 116 tys. km

Peugeot 308 - 22,1 proc. usterek, 126 tys. km

Volkswagen Sharan - 22,1 proc. usterek, 150 tys. km

Renault Twingo - 22,3 proc. usterek, 72 tys. km

Citroen C3 - 22,7 proc. usterek, 82 tys. km

Fiat Panda - 22,9 proc. usterek, 73 tys. km

BMW 2 Active Tourer - 23,2 proc. usterek, 113 tys. km

Fiat 500 - 23,5 proc. usterek, 72 tys. km

Ford Fiesta - 24,3 proc. usterek, 93 tys. km

Nissan Micra - 24,4 proc. usterek, 74 tys. km

Renault Clio - 24,8 proc. usterek, 91 tys. km

Citroen Berlingo - 25,3 proc. usterek, 118 tys. km

Ford Focus - 26,1 proc. usterek, 124 tys. km

BMW X5/X6 - 27,4 proc. usterek, 153 tys. km

Dacia Sandero - 27,8 proc. usterek, 87 tys. km

Dacia Duster - 29,8 proc. usterek, 101 tys. km

BMW serii 5/6 - 29,9 proc. usterek, 163 tys. Km

Używany Ford Focus III - opinia TÜV

Wśród pięciu modeli zamykających ranking znajdziemy Forda Focusa, który choć nadal jest bardzo popularny i dobrze oceniany jako samochód do jazdy, w raporcie TÜV wypada zaskakująco słabo. W 26,1 proc. egzemplarzy wykryto poważne usterki, a wiele z nich dotyczy zawieszenia, układu kierowniczego oraz hamulców. Właściciele skarżą się również na problemy z korozją oraz instalacją elektryczną. Focus potrafi być dobrym wyborem, ale tylko pod warunkiem dokładnego sprawdzenia stanu technicznego oraz historii serwisowej.

Używane BMW X5/X6 w raporcie TÜV

Jeszcze gorzej wypadło BMW X5/X6 - duże SUV-y tej marki, mają średnio ponad 150 tys. km przebiegu, co w połączeniu ze skomplikowaną konstrukcją prowadzi do wysokiego ryzyka usterek. W 27,4 proc. aut wykryto poważne problemy, głównie z pneumatycznym zawieszeniem, układami przeniesienia napędu oraz automatycznymi skrzyniami biegów. Elektronika również nie należy do najmocniejszych stron tych modeli, a jej naprawy bywają bardzo drogie. Kupno egzemplarza z przebiegiem blisko 200 tys. km staje się ryzykiem, które nierzadko prowadzi do wielotysięcznych wydatków.

Używana Dacia Sandero - opinia TÜV

Dacia Sandero, mimo niskiej ceny i nieskomplikowanej konstrukcji, zajmuje kolejne miejsce od końca. W 27,8 proc. skontrolowanych 8-9-letnich egzemplarzy wykryto usterki istotne dla bezpieczeństwa. Najczęściej dotyczą one zawieszenia, którego elementy zużywają się szybciej niż w droższych modelach. W raporcie pojawiają się również informacje o korozji układu wydechowego, problemach z hamulcami oraz drobnymi, lecz uporczywymi usterkami elektrycznymi. Sandero jest tanie i oszczędne, ale na dłuższą metę okazuje się bardziej podatne na zużycie niż konkurenci.

Używana Dacia Duster I generacji według TÜV

Jeszcze słabiej wypada Dacia Duster. To jeden z najpopularniejszych crossoverów w Polsce, ale TÜV ocenia go bardzo surowo. W 29,8 proc. skontrolowanych pojazdów wykryto istotne usterki. Na wyniki wpływa przede wszystkim słaba odporność na korozję, szczególnie na elementach podwozia i progach. Problemy pojawiają się również w zawieszeniu, które szybciej ulega zużyciu, jeśli auto było użytkowane poza asfaltem. Do częstych usterek zaliczają się także kłopoty z hamulcami i układem wydechowym.

Używane BMW serii 5 w raporcie TÜV

Najgorszy wynik w całej grupie 8-9-latków osiągają BMW serii 5 i 6 - aż 29,9 proc. egzemplarzy otrzymało negatywną ocenę TÜV. To auta klasy premium, często intensywnie użytkowane i o bardzo wysokich przebiegach. Głównymi problemami są pneumatyczne zawieszenie (szczególnie w odmianach Touring), usterki automatycznych skrzyń ZF, awarie elektroniki oraz w przypadku niektórych silników diesla problemy z rozrządem. Koszty napraw są wysokie, a wiele z tych samochodów ma za sobą wieloletnią eksploatację flotową, co dodatkowo zwiększa ryzyko usterek przez wysokie przebiegi.

