Stacja paliw jak restauracja

Rozszerzenie profilu dużych stacji o artykuły spożywcze nabrało rozpędu po wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę w 2018 roku. Od tego czasu półki i lodówki z żywnością, a także punkty gastronomiczne pojawiły we wszystkich większych sieciach dystrybutorów paliw.

Wysokie odczyty wskaźników inflacji doprowadziły nie tylko do wzrostu cen benzyny, ropy i gazu. Podczas tegorocznej wakacyjnej trasy raczej nie będziemy mieli okazji przekąsić hot-doga za 5 złotych, co jeszcze dwa lata temu nie byłoby problemem.

Mimo podwyżek gastronomiczna oferta stacji paliw cały czas się rozszerza - niektóre mogłyby śmiało konkurować z mniejszymi restauracjami i bistro.

Poniżej przyjrzymy się cenom najbardziej popularnych produktów w poszczególnych sieciach - hot-dogów i kawy. Pokrótce omówimy też resztę oferty stacji Amic, Circle K, Orlen, Moya i BP.

Orlen. Cena kawy i hot-dogów

Hot-dog: standard - 7,49 zł; duży - 9,49 zł;

Kawa: podwójne espresso - 6,49 zł; standard - 7,99 zł; duża - 10,49 zł.

Jedzenie z Orlenu cieszy się dobrą opinią pod względem jakości, ceny nie odstają zbytnio od innych stacji. Sieć podkreśla też polskie pochodzenie swoich produktów, co w założeniu wspiera lokalną gospodarkę.

Na Orlenie do wyboru mamy 4 różne rodzaje parówek: z szynki, o smaku kabanosa, italiana i kiełbaska. Wszystkie są w tej samej cenie. Poszczególne smaki są dostępne w wersjach Standard (155 g) i Mega (250 g).

Zdjęcie "Hot-dogowe" menu na stacji paliw Orlen 2.07.2023 roku. / materiał własny / INTERIA.PL

Do hot-doga możemy wybrać jasne lub ciemne pieczywo i sosy: ketchup, musztarda, meksykański, czosnkowy, belgijski, 1000 wysp, amerykański lub BBQ śliwka. W zestawie możemy też dobrać napój z 4,99 zł - Pepsi, 7UP, Mirindę lub Ice Tea o pojemności 0,5 l.

Na stacjach Orlen napijemy się też kawy - espresso, americano i różnych odmian kawy z mlekiem. Tak jak w przypadku różnych smaków parówek, tak w przypadku rodzajów kawy - ceny różnią się tylko ze względu na pojemność. W cenie kawy możemy też zamówić napój czekoladowy lub herbatę, która obecnie kosztuje 6,49 zł.

BP. Ile kosztuje kawa, a ile hot-dog?

Hot-dog: standard - 7,49 zł; duży - 9,99 zł;

Kawa: espresso - 6,99 zł; standard - 8,99 zł; duża - 10,99 zł.

BP było jednym z prekursorów łączenia sprzedaży paliwa z ofertą jedzeniową - to właśnie przy stacjach tej sieci znajdziemy popularne punkty Wild Bean Cafe, które od dłuższego czasu reklamuje Robert Makłowicz. Nazwiskiem sympatycznego podróżnika i dziennikarza kulinarnego nazwanych jest zresztą wiele pozycji w menu.

Zdjęcie Menu popołudniowe na stacji BP w sieci WIld Bean Cafe. / materiał własny / INTERIA.PL

Znakiem "Selekcja Makłowicz" jest m.in. oznaczona seria hot-dogów alpejskich (classic, z bekonem i jalpeno) w cenie 10,99. W klasycznych hot-dogach, których ceny podaliśmy powyżej, możemy wybrać między parówką z szynki i kabanosem. W wersji XXL dostępny jest jeszcze kabanos z salami.

Dostępne sosy to ketchup, musztarda, majonezowy, czosnkowy, duński, 1000 wysp, amerykański i meksykański. Na wybranych stacjach dostaniemy też sos BBQ lub ogórkowy.

Oprócz hot-dogów w ofercie stacji z Wild Bean Cafe znajdziemy te burgery (16,90 zł), zapiekanki (14,90 zł) i focaccie (16,90 zł).

Zdjęcie Wild Bean Cafe i menu kawowe wraz cenami. Aktualne ceny z 2 lipca 2023. / materiał własny / INTERIA.PL

Bogata jest także oferta kawowa stacji BP, oprócz standardowego espresso i zwykłej czarnej znajdziemy tam też flat white, cappuccino i flat white'a, a także kawy smakowe i "kawowe specjalności" - nowość w ofercie w cenie 14,99 zł.

Circle K. Cena kawy i hot-dogów

Hot-dog: standard - 4,99 zł; duży - 9,49 - 10,99 zł;

Kawa: espresso - 5,99 zł; standard - 9,99 zł; duża - 10,99 zł.

Stacje Circle K, czyli dawny Statoil, wyróżnia się przede wszystkim sposobem podgrzewania parówek do swoich hot-dogów. Sieć jako pierwsza wprowadziła płyty grillowe, zamiast obracających się podgrzewaczy. To pozwala na uzyskanie smaku bardzo zbliżonego do kiełbasek z grilla.

Zdjęcie Circle K oferuje największy wybór, jeśli chodzi o ilość kiełbasek i parówek do wyboru. / materiał własny / INTERIA.PL

Circle K ma też prawdopodobnie największy wybór parówek spośród sieci w całej Polsce - tylko na jednej ze stacji w Lublinie można zdecydować się na aż 8 różnych smaków, m.in.: białą z majerankiem i pieprzem,"jak z ogniska" z papryczką chipotle, czy parówkę z serem wędzonym typu Ramzes. Sieć jako jedyna oferuje jeszcze małe hot-dogi z parówką poniżej psychologicznej bariery pięciu złotych.

Oprócz standardowego wyboru kaw, który nie różni się specjalnie od innych stacji, Circle K oferuje też napoje dla najmłodszych - ciepłe mleko, kakao, a także kakao w wersji lodowej - odpowiednik ice latte również dostępnej na stacjach tej sieci.

Amic. Ile kosztuje hot-dog, a ile kawa?

Hot-dog: standard - 7,99 zł; duży - 10,99 zł (9,99 zł z kartą Amic Club);

Kawa: espresso - 5,99 zł; standard - 9,99 zł; duża - 10,99 zł.

Na stacjach Amic do małego hot-doga możemy wybierać między parówką i kabanosem. W wersji Big Dog znajdziemy parówkę, kiełbasę jałowcową lub kiełbasę meksykańską. W obu przypadkach mamy 8 dostępnych sosów: ketchup, musztardę, meksykański, amerykański, 1000 wysp, BBQ, remuladę i sos czosnkowy.

W zestawie z hot-dogiem możemy też kupić dowolną kawę, puszkę Red Bulla lub butelkę Coli, Fanty lub Sprite'a w cenie niższej o 2 zł od tej, którą znajdziemy na półce.

Zdjęcie Menu kawowe na stacji Amic. / materiał własny / INTERIA.PL

Podobnie jak na Orlenie, na stacjach Amic nie znajdziemy żadnych różnic między cenami kaw ze względu na ich smak i rodzaj. Znaczenie ma tylko pojemność kubka. Z ciepłych napoi możemy też zdecydować się na herbatę lub gorącą czekoladę.

Moya. Cena kawy i hot-dogów

Hot-dog: standard - 6,99 zł; duży - 9,99 zł;

Kawa: espresso - 5,99 zł; standard - 7,99 zł; duża - 9,99 zł.

W przypadku stacji spod szyldu Moya ceny mogą nieznacznie różnić się między poszczególnymi punktami. Model franczyzowy dopuszcza pewną niezależność w ustalaniu cen przez właścicieli, podając jedynie cenę sugerowaną. Na stacjach można też zamówić zapiekanki z kurczakiem (11,99 zł) i z pieczarkami (10,99 zł). Powyższe oferty można rozszerzyć o 0,5 l napoju za 4 zł.

Zdjęcie Ceny hot-dogów na jednej ze stacji w sieci Moya. / materiał własny / INTERIA.PL

Stacje Moya w przeciwieństwie do Circle K skupiły się na dwóch rodzajach wypełnienia bułek - klasycznej parówce i kiełbasce. Dopiero tegoroczna oferta wakacyjna rozszerzyła ofertę o kiełbaskę z jalapeno i serem cheddar.

W przypadku kawy ceny ani pozycje w menu nie różnią się od konkurencji. Na stacjach Moya napijemy się doppio i espresso macchiato, kawę czarną, białą w różnych konfiguracjach, także herbatę i gorącą czekoladę. Co ciekawe, herbata w dwóch rozmiarach (210 i 420 ml) kosztuje dokładnie tyle samo - 6,99 zł.

Ceny na stacjach paliw w 2023.Gdzie najtańsza kawa, a gdzie najtańszy hot-dog?

Na koniec przedstawiamy krótkie podsumowanie ze zwycięzcami n najniższą cenę w poszczególnych kategoriach.

Najtańsze espresso: 5,99 zł - Moya, Amic, Circle K;

Najtańsza kawa standard: 7,99 zł - Moya, Orlen;

Najtańsza kawa XXL: 9,99 zł - Moya;

Najtańszy hot-dog standard: 4,99 zł - Circle K;

Najtańszy hot-dog XXL: 9,49 zł - Orlen.

Jak można się było przekonać, ceny nie różnią się od siebie w drastyczny sposób, dlatego podczas planowania przerwy na tankowanie zamiast na cenę hot-dogów lepiej będzie zwrócić uwagę na ceny paliw i wakacyjne promocje w największych sieciach.

Szczegółowe informacje, które pomogą ci oszczędzić nawet kilkaset złotych podczas urlopowych wyjazdów znajdziesz w tym artykule. Sprawdź koniecznie!

